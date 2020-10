Slik har nordmenns alkoholvaner vært under pandemien

Nye tall viser at vi ikke har drukket mer alkohol enn før under koronapandemien.

Det var økning i alkoholsalg i Norge etter begrensning av svenskehandel og nedgang i taxfreehandel. Men koronapandemien ser ikke ut til å ha påvirket alkoholforbruket vårt nevneverdig, viser SSBs undersøkelse om rusmidler og tobakk.

Den årlige kartleggingen er gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Tallene som ble hentet inn ble gjort i andre kvartal i år.

Det er også ulike drikkemønstre etter alder og kjønn.

1 av 3 drikker ukentlig

85 prosent av nordmenn har drukket alkohol minst en gang i løpet av det siste året. Menn drikker mest. 37 prosent av menn har drukket alkohol en eller flere ganger hver uke, og 31 prosent av kvinnene. Menn drikker også mer hver gang. 7 prosent oppgir at de drikker minst seks alkoholenheter mot 2 prosent av kvinnene.

– Det er vanskelig å si om vi ser en koronaeffekt. Grunnen til det er at bruksmønstrene ser ut å være stabil. Det er fortsatt sånn at 1 av 3 drikker ukentlig, og at menn drikker også mer enn kvinner, sier Arne Jensen, seksjonssjef for helsestatistikk i SSB til TV 2.

Alkoholsalget gikk opp

Det som imidlertid er mest synlig i SSB sine nye tall er alkoholomsetningen i Norge. Den har nemlig gått kraftig opp.

Årsaken til dette er i stor grad stengte grenser og en nedgang i taxfreesalg.

Arne Jensen i SSB sier videre at statistikk viser at det er stadig flere som drikker ukentlig eller oftere. Den største økningen er blant de eldste kvinnene.

– Det er også sånn at de med høyere utdanning drikker oftest, sier Jensen.

Tallene slår også fast at innbyggere i Oslo og Akershus, og folk som bor i tettbygde strøk og bykommuner drikker oftere enn andre.

(©NTB/ TV 2)