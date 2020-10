Mørk fikk «kjeft» av Løke etter dette intervjuet

Se Mørks landslagscomeback mot Danmark på TV 2 Sport 2 og Sumo kl. 19.45.

I slutten av august gjorde Nora Mørk (29) comeback etter langvarig skade da hun debuterte i serien for Vipers Kristiansand.

En drøy måned senere er hun i kveld klar for landskamp, 16 måneder etter at hun sist spilte for Norge.

– Det føles som en evighet siden jeg var med landslaget. Jeg har kanskje savnet det mer enn de har savnet meg, sier Nora Mørk med et smil.

– Jeg gleder meg sykt mye, og ble utrolig glad da jeg ble tatt ut.

– Var ikke det en selvfølge?

– Nei, egentlig ikke slik det har vært, selv om jeg vet at jeg kan bidra på landslaget når jeg er frisk.

Mørk har totalt vært gjennom ti kneoperasjoner siden landslagsdebuten for ti år siden. Hun har mistet fem av tolv mulige mesterskap med Norge, både EM, VM og OL.

På grunn av de siste operasjonene har hun kun spilt tre landskamper siden VM-finalen i desember 2017. Det blir tre kamper på snaue tre år, og det har vært et gedigent savn.

– Det har vært en stor sorg og mange ganger ikke å få oppleve å være med. Det har vært mange tøffe perioder, sier Mørk.

– Men nå gleder jeg meg veldig, og jeg begynte å pakke bagen med en gang jeg fikk innkallingen. For det er spesielt for meg å være på landslaget, og nå blir det sinnssjukt gøy rett og slett.

Comebacket hennes i Vipers for en drøy måned siden gikk sånn passe bra. Det var flere bomskudd og feil enn fulltreffere.

Hun manglet litt på rytme og timing, men var mest bare glad for å kunne spille og gå av banen skadefri. Det gikk noen kamper uten de store prestasjonene.

– Jeg var uten kamptrening, og det tar også litt tid å finne rollen i en nytt lag. Men jeg hadde jo lyst til å være best med en gang og score ti av ti. Det er det jeg elsker. Det er dessverre slik at jeg kun er et menneske, og det har tatt litt tid, men ja, det har irritert meg litt, sier Mørk og ler.

Og få oppmuntringer og sympati er hun ikke best på i verden. Så da Heidi Løke forsøkte seg med at Nora Mørk var god i en kamp Nora ikke syntes så mye om, smalt Mørk til verbalt.

– Nå må du slutte å juge, jeg trodde du var en venn?!

Løke bare lo under intervjuet, men så ifra til Mørk i etterkant.

– Nora fikk litt «kjeft» av meg etter det intervjuet der. Jeg sa at du må ikke være så hard med deg selv. For selv om hun ikke scorer ti mål, så er hun utrolig flink til å gjøre andre gode. Men nå har hun både ti mål og er flink til å gjøre andre gode, sier Løke med et smil, og mener at Nora Mørk er tilbake for fullt.

I forrige seriekamp scoret hun ti mål. Og i siste kamp i Champions League mot tyske Bietigheim scoret hun ni.

– Det er blandede følelser som slår ut, mener Mørk

– Jeg er sykt glad for å være frisk, og at det går bra, men bra er ikke godt nok, det må være unikt eller sinnssjukt bra, en spisskompetanse.

– Men det er veldig deilig å kjenne at ting begynner å stemme og få kamper der det flyter. Det gir meg selvtillit. Jeg føler jeg har spilt meg mer og mer i form, er er blitt bedre og tryggere de siste ukene.

Fortsatt er hun ikke helt kvitt marerittene etter alle skadene, men det begynner å slippe taket.

– Jeg har lagt fra meg det at jeg tror jeg blir skadet hver dag, og det er deilig. Jeg tenker ikke på det under trening og kamp, men tankene kan komme på kveldstid, så jeg må fortsatt jobbe med det, forteller hun.

– Men det går bra på trening, mentalt også. Det er godt å slippe at det kverner hele tida.

– Nå er jeg bare så takknemlig for at de tok meg inn på landslaget igjen. Jeg vet hvor mye og hardt jeg har jobbet for det og tar ikke det for gitt ett sekund. Men jeg vet jeg kan bidra med mye når jeg er frisk og er på mitt beste, så jeg gleder meg og skal bare gi gass!

– For nå føler Nora at Nora begynner å komme på plass?

– Ja, jeg tenker at det ordner seg, og hvis ikke, skal jeg fikse det.