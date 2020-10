Ekspertene har talt: Her er Norge bedre enn Serbia

Se Norge-Serbia torsdag fra 20.00 på TV 2!

«Det handler om å vinne denne kampen».

Sjeldent har det vært utelukkende TV 2-ekspert Brede Hangelands visdomsord - gjort viden kjent gjennom podkasten B-laget - som har vært gjeldende forut for en norsk landskamp i fotball.

Torsdagens EM-playoffsemifinale er vinn-eller-forsvinn for både Norge og Serbia, og i løpet av Ullevaal-kvelden skal det avgjøres hvorvidt vi fremdeles har muligheten til å kvalifisere oss for vårt første mesterskap på herresiden siden 2000.

Men hvem er egentlig best av Norge og Serbia? Hvem har de beste spillerne? Hvordan er styrkeforholdet mellom de to? Er vi favoritter? Og vinner vi?

På oppdrag fra tv2.no har ekspertene Hangeland og Jesper Mathisen tatt på seg oppgaven med å vurdere aktørene lagdel for lagdel, og triller her sine terninger.

Brede Hangelands vurdering av Norge:

KEEPER, 4

Rune Jarstein holder godt internasjonalt nivå, men har mistet keeperplassen i Hertha Berlin til Alexander Schwolow i innledningen av Bundesliga. Vi får håpe at Jarstein klarer å gjenerobre keeperplassen i klubblaget, da fast spill her er svært viktig for en keeper. Dermed har ikke Jarstein spilt tellende kamp siden forrige landskamper mot Østerrike og Nord-Irland, og en keeper som med vanlig kamprytme ligger på en femmer internasjonalt, kommer til Serbia-kampen med en liten usikkerhet.

FORSVAR, 4

Norge har gode, offensive backer i Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami, men mot topp internasjonal motstand (Mitrovic for Serbia), er et av de viktigste spørsmålene om Kristoffer Ajer og Tore Reginiussen kan stå imot duellstyrken til serberen i egen boks.

MIDTBANE, 4

Lars Lagerbäck må ta noen valg på den norske midtbanen. Hovedsaklig går valget på om Norge skal spille med en eller to med utpregede offensive ferdigheter (Ødegaard, King, Elyounoussi) i midtbaneleddet, eller om defensiv struktur og arbeidskapasitet prioriteres her. På sitt beste er den norske midtbanen en duellsterk og velorganisert enhet, krydret med offensiv x-faktor. På sitt svakeste er det for mange balltap og tekniske feil. Vi trenger en god utgave mot Serbia.

ANGREP, 6

Erling Braut Haaland fortsetter å levere på øverste internasjonale nivå, og håpet er at Alexander Sørloth tar nye steg etter overgangen til RB Leipzig. Disse to holdt lekestue med Nord-Irland i Belfast sist. Joshua King har vært en bærebjelke i det norske landslaget i en årrekke, og håpet er at King kan dra med seg en ung norsk tropp inn i den mentale sonen som kreves for å vinne kamper som denne. Lagerbäck har et luksusproblem på spissplassen, og aldri har denne lagdelen sett mer spennende ut på et norsk landslag.

TRENER, 5

Lars Lagerbäck har mesterskapserfaring, en tydelig spillestil og utstråler en ro som smitter over på spillerne. Ingen kan være i tvil om at Norge kommer til å være ekstremt godt forberedt før møtet med Serbia. På den negative siden har kampledelsen tidvis vært kritikkverdig. Lagerbäck og den norske benken har noen ganger vært for sene med å identifisere taktiske utfordringer, noe som har kostet landslaget i avgjørende kamper.

BENKEN, 3

Den norske benken består av mange lovende spillere, men med begrenset erfaring i denne typen kamper. Det interessante med benken i avgjørende kamper er i all hovedsak hvorvidt vi kan bytte oss sterkere og sette inn x-faktor eller soliditet i avgjørende faser av kampen. Som utgangspunkt vil Lagerbäck ha noen gode alternativer dersom plan A ikke fungerer, men ikke i alle posisjoner.

TOTALT NORGE: 26

Jesper Mathisens vurdering av Serbia:

KEEPER, 4

Dmitrovic og Rajkovic kjemper om keeperplassen, og mine venner fra Serbia er veldig usikre på hvem som starter. Bojan Zajic mener at Rajkovic, som spiller i Reims, er den beste keeperen av disse to. Dmitrovic spiller i Eibar, og er den keeperen som sannsynligvis blir valgt. Han spilte sin kamp nummer 100 i La Liga denne helga, og han reddet et straffespark da Eibar slo Valladolid 2-1. Antatt: Dmitrovic

FORSVAR, 4

Det er veldig vanskelig å spå hvem som blir valgt i forsvaret til Serbia, men de kommer de med tre midtstoppere grunnet at de ikke har noen spillere som er gode nok til å spille høyreback. Stoppere har de derimot nok av, og flere av disse leverer solide saker i sine klubblag. Problemet for Serbia har dog vært at disse spillerne ikke har vært like gode for Serbia, og det kollektive forsvarsspillet har til tider vært under enhver kritikk. Braut Haaland og Sørloth bør gi de serbiske stopperne store problemer, og dette er Serbias svakeste lagdel. Snuser på 3eren. Antatt: Milenkovic, Veljkovic, Mitrovic

MIDTBANE, 4

Mens Norge har en trener som ikke er veldig glad i å overraske med sin lagoppstilling har Serbia en trener som er i andre enden av skalaen. Både i forsvaret og på midtbanen kan de komme med mange forskjellige varianter. Bojan har Milivojevic inne i den elleveren han tror vil starte, mens mine to andre venner fra Serbia tror de kommer med denne fireren på midtbanen – og da med Lazovic og Kolarov som vingbacker. Antatt: Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kolarov

ANGREP, 5

Norge har et par fantastiske angripere, og det har Serbia også. Dusan Tadic og Aleksandar Mitrovic er to meget gode landslagsspillere, og det er de to jeg frykter mest for Norges del. Mitrovic er utrolig sterk og god om han får de rette ballene å jobbe med, mens Tadic ofte er den som står bak det Serbia skaper offensivt. Milinkovic-Savic er en eventyrlig fotballspiller, men han har slitt med å være på sitt beste for landslaget. Han scoret for Lazio mot Inter i helga, og vi må bare krysse fingrene for at han ikke er i toppform på Ullevaal torsdag kveld. Angrepet er Serbias sterkeste lagdel, og her skal de norske stopperne få sin store test. Antatt: Tadic, Milinkovic-Savic, Mitrovic

BENKEN, 4

Serbia kan velge mellom mange spillere på et veldig høyt nivå, og det gjør at benken deres vil se veldig sterk ut uansett hvem de velger å starte kampen med. Utfordringen til Serbia har vært å finne frem til den elleveren og det systemet som får det beste ut av alle disse spillerne, og hvis de havner i trøbbel mot Norge på Ullevaal torsdag kveld blir det interessant å se hva Tumbakovic finner på. Han har bommet på laguttak før, og da kanskje benken være redningen.

TRENER, 4

Lars Lagerbäck har brukt lang tid på å lære de norske spillerne hva slags prinsipper som gjelder når Norge skal angripe og forsvare seg, og derfor har han hele tiden snakket mye om å finne en sterk og solid stamme i dette landslaget. Elleveren som sendes på banen mot Serbia vil kjenne veldig godt til alle Lagerbäck sine prinsipper, og jeg tror Ljubisa Tumbakovic er en svakere trener enn Lagerbäck i kamper som dette. Ingen av de jeg har snakket med er imponert over den jobben Tumbakovic gjør, og de samme folkene undres veldig hvorfor han hele tiden skal bytte så mye på både spillere og formasjon.

TOTALT SERBIA: 25

Total score: Norge 26-Serbia 25

Norges kalender i høst, (alle kamper direkte på TV 2):

8. oktober, Norge - Serbia, EM-playoff

11. oktober, Norge - Romania, Nations League

14. oktober, Norge - Nord-Irland, Nations League

12. november, potensiell EM-playoffinale mot Israel/Skottland

15. november, Romania - Norge, Nations League

18. november, Østerrike - Norge, Nations League

