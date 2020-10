Storbrann på Åndalsnes - en person er skadet

ÅLESUND (TV 2) Det brenner kraftig i flere bolighus på Åndalsnes. Politiet melder at en person er skadet.

– Nødetatene er på stedet og melder om kraftig brann på stedet. Det arbeides for å få kontroll over beboere og om noen er savnet. Brannvesenet er inne med røykdykkere, melder politiet på Twitter.

Dette skal være boenheter for flyktninger som bor på Åndalsnes. Alle nødetater er på stedet og luftambulansen landet for kort tid siden like i nærheten.

– Vi jobber fortsatt med å evakuere og samle oversikt over beboeren. Per nå er det meldt om én person som er skadet, melder politiet på Twitter.

BRENNER: Minst en person er skadet etter storbrannen på Åndalsnes. Foto: Arnt M. Olsen/TV 2.

De skal brenne i flere boenheter i Tegelverksvegen nærheten av Øran industriområde og brannvesenet har rykket ut fra tre stasjoner, melder 110-sentralen i Møre og Romsdal.

– Vi er på stedet og jobber. VI fikk melding om brannen klokka 09.28, og brannvesenet var raskt på stedet, siden brannstasjonen er like ved. Vi har foreløpig ikke oversikt over hvor mange som bor der. Det er et bygg med flere enheter. Det brenner kraftig, og vi har ikke kontroll, sier vakthavende ved Møre og Romsdal 110-sentralen til Romsdals Budstikke.

– Det er evakuert 34 personer fra stedet, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Noen av disse skal være lettere brannskadet/ røykpåvirket men ingen livstruende.

– Vi har nå kontroll på alle beboere i bygningene.

Mannskap fra alle tre stasjoner i Rauma i gang med slokking og søk.



– Ytterlig mannskap, tankbil, lift og restverdi-tjenesten er på vei fra Skåla og Molde.



Saken oppdateres.