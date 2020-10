Advarer om ny Tiktok trend: – Dette kan være livsfarlig

En ny og farlig trend har de siste månedene spredd seg på sosiale medier.

Trenden har fått navnet «Benadryl-challenge» og går ut på at man skal ta så mange allergitabletter at man begynner å hallusinasjoner, skriver Forbes.

Flere ungdommer i USA har blitt alvorlig syke etter at de filmet seg selv mens de tok store doser av den reseptfrie allergimedisinen.

– Hvis du tar store nok doser kan det være livsfarlig. Disse pillene kan ha en voldsom effekt på hjernen, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Tenåringsjente døde

«Benadyl-challange» startet å sirkulere på sosiale medier allerede i mai. En barneklinikk i Texas slo ifølge ABC alarm da de fikk inn tre jenter som hadde tatt overdose da de lagde en Tiktok video.

Tiktok slo hardt ned på trenden og fjernet alle videoer og emneknagger som kunne knyttes til utfordringen.

– Vi har holdt et øye med denne trenden siden mai og fjernet alle nye videoer for å hindre at det sprer seg, skriver en talsperson i Tiktok til Forbes.

Men i august dukket det opp nye videoer og det ble raskt klart hvor farlig det kan være.

I slutten av august døde 15 år gamle Chloe Phillips fra Oklahoma etter at hun deltok på trenden, skriver The New York Post. Tenåringens familie har i ettertid gått ut med en kraftig advarsel til ungdommer som ikke forstår alvoret.

Kramper, koma og død

Pillene som blir brukt i videoene heter difenhydramin, men går også under navnet Benadyl, og brukes vanligvis for å lindre allergisymptomer.

Allergimedisinen kan kjøpes reseptfritt i USA og finnes, ifølge Forbes, i de fleste amerikanske hjem.

OPPSIKTSVEKKENDE: Madsen synes trenden er oppsiktsvekkende. Foto: Statens legemiddelverk

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier at vi ikke bruker denne typen allergimedisin i Norge.

Han synes det er oppsiktsvekkende å høre at flere ungdommer i USA har tatt store mengder Difenhydramin.

– Det er fullstendig uansvarlig og farlig å ta store doser av dette. I verste fall kan det være dødelig, sier Madsen.

Den amerikanske helseetaten Food and Drug Administration (FDA) gikk forrige uke ut med en sterk advarsel om hvor farlig medisinen kan være.

– Hvis man tar mer enn anbefalt dose kan det føre til alvorlige hjerteproblemer, kramper, koma eller til og med død, skriver FDA i en pressemelding.

– Ikke gjør det

Madsen har en klar oppfordring til norsk ungdom som kan ha sett videoer av trenden.

– Jeg vil be dem innstendig om å ikke delta på denne trenden! Man bør aldri ta medisiner man ikke skal ha. Her har også foreldre et ansvar om å lære barn og ungdom godt medisin vett, sier Madsen.

Det er ikke første gang farlige trender har blitt spredd på sosiale medier.

TV 2 har tidligere skrevet flere saker om trenden hvor norske ungdommer løsner framhjulet på hverandres sykler, noe som har endt i flere stygge ulykker.

Gjør mye for oppmerksomhet

Rune Fimreite, fagleder for Politiets nettpatrulje Vest, har ikke hørt om «Benadryl-challenge», men er bekymret for utviklingen av farlige trender.

– Vi ser at flere gjør dumme og farlige ting for å få oppmerksomhet. Noen er villige til å gå veldig langt for å få likes og kommentarer, sier Fimreite.

Han understreker at de aller fleste bruker Tiktok til å legge ut morsomme og kreative videoer, men sier at det er viktig å følge med.

– Hvis man ser innhold som er skremmende eller ugreit skal man rapportere videoen og blokkere brukeren. Man kan også gjerne ta kontakt med oss i politiet, sier Fimreite.