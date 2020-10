Lockdown-krangel, reisejubel og munnbind-kutt

Tre land åpner i dag for internasjonale flyvninger, et annet opphever munnbindpåbud. I Spania er det derimot full uenighet om en ny nedstenging.

Den kraftige økningen i antall nye koronatilfeller har ført til at spanske myndigheter har beordret at hovedstaden skal stenges ned igjen.

Men lokale myndigheter i Madrid mener at nedstengingen ikke er juridisk gyldig, skriver BBC.

Nasjonale myndigheter har bestemt at Madrid og omliggende forsteder ikke skal få lov til å forlate området med mindre det er en nødvendig reise, som jobb og legebesøk.

I stedet for å stenge ned byen, har myndighetene i hovedstaden innført skjerpede tiltak som først om fremst rammer fattige forsteder. Det skaper protester.

OPPHEVES: Munnbindpåbudet i Belgia oppheves torsdag. Her er Belgais finansminister Alexander De Croo og Belgias kong Philippe etter et møte onsdag. Foto: Yves Herman / Reuters / NTB

Torsdag ettermiddag snur derimot de lokale myndighetene i den hardt koronarammede hovedstaden og går inn for en nedstenging, skriver Reuters.

– Denne regionen gjør ikke opprør og kommer til å innføre tiltakene. Men ja, vi vil gå til domstolene for å stå opp for rettighetene til innbyggerne i Madrid, sier regionpresident Isabel Diaz Ayuso.

– Overrasket

– Jeg er overrasket over hvor fort det har gått fra en kontrollerbar situasjon i Spania til å ikke være det. De har ikke turismen å skylde på heller, for det er det knapt der. Lærdommen i dette er at man må sette inn tiltak så tidlig som mulig for å unngå utbrudd, sier professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø til TV 2.

Olsvik sier uenigheten mellom lokale og nasjonale myndigheter i Spania ligner litt på den offentlige «krangelen» mellom Oslos byrådsleder Raymond Johansen og helseminister Bent Høie.

Forrige helg truet Høie med å overstyre Oslo dersom de ikke innførte en serie med tiltak som ble foreslått av Helsedirektoratet. Mandag sa Johansen at han mente ministeren hadde gått for langt.

– De byene som har utbrudd, har et stort ansvar overfor dem som ikke har det. Når en by har sentrale funksjoner, bør man ivareta smitten på et slikt vis at det ikke blir et episenter. På dette punktet har de sviktet i Spania, og jeg håper at smitten kommer under kontroll i Oslo, sier Olsvik.

Olsvik trekker blant annet fram Hellas som et land som i lang tid hadde kontroll på smittesituasjonen, men som var litt for tilbakelente, noe som førte til at landet ble farget rødt.

Åpner snart for reiser

Innstrammingene i Madrid står i sterk kontrast til andre land som torsdag letter på koronatiltak.

Sverige opphever torsdag forbudet mot besøk på sykehjem, Sveits opphever forbudet mot forsamlinger på flere enn 1.000 personer og Belgia opphever påbudet om bruk av munnbind.

Tre land åpner også for internasjonale flyvninger: Sør-Afrika, Zimbabwe og Peru. Det betyr at blant annet sørafrikanere kan reise på ferie, og fritidsreisende fra såkalte «lavrisikoland» og «mediumrisikoland» kan besøke Sør-Afrika, skriver Capetownetc.

Da et Emirates-fly fra Dubai landet i Cape Town torsdag, ble det møtt med en tradisjonell vannsalutt for å feire åpningen av grensene.

FEIRET: Et Emirates-fly ble spylet med vann da det ankom flyplassen i Cape Town torsdag. Foto: Rodger Bosch / AFP / NTB

Det er også lettelser på gang mellom Australia og New Zealand. «Veldig snart» kan nyzealendere besøke Australia, sa statsminister Scott Morrison i sistnevnte land torsdag, skriver The Guardian.

Det er ulikt hva land i verden har gjort for å kontrollere smittesituasjonen. Noen land har valgt å basere tiltakene på politikk, mens andre mer faglige vurderinger. Det kan være årsaker til at land gjør lettelser på tiltak, mens andre ikke.

– I USA har de blandet politikk og fag, som har gjort at det har blitt symbolpolitikk, også blir det ikke tiltak. I Norge for eksempel har tiltakene vært basert på mer faglige råd, sier Olsvik ved Universitetet i Tromsø.

Unntakstilstand til og med januar

Selv om enkelte land gjør lettelser, stiger kurven som viser antallet nye koronatilfeller, ifølge Worldometers.

VELKOMST: Emirates-flyet som kom fra Dubai torsdag, fikk en varm velkomst i Cape Town. Foto: Rodger Bosch / AFP / NTB

I De forente arabiske emirater har de torsdag registrert et rekordstort antall nye smittede i løpet av et døgn, med 1.158 nye tilfeller.

Også Polen satte smitterekord torsdag, med 1.967 nye tilfeller, skriver The Guardian.

USA er det landet som har registrert flest tilfeller, med 7,4 millioner tilfeller, deretter følger India (6,3 millioner), Brasil (4,8 millioner) og Russland (1,1 millioner).

Torsdag bestemte forøvrig også Italia at de utvider unntakstilstanden i landet til å gjelde til 31. januar for å unngå en oppblussing. Unntakstilstanden gir myndighetene utvidet makt.

Onsdag uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2 at han tror en vaksine vil være klar på nyåret, og at vi vil kunne leve mer som normalt til sommeren neste år.