Bøhler-jubel i Senterpartiet: – Han passer perfekt inn!

Torsdag morgen kom sjokkovergangen fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet. Jan Bøhler har representert Ap på Stortinget siden 2005.

Bøhler har takket ja til å stå på stortingslista til Oslo Sp i 2021.

– Senterpartiet har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt. Partiets tillitsvalgte framstår som utadvendte og lite preget av innavl, og evner å ta tak i saker som er viktige for mange velgere, skriver Bøhler på sin Facebook-side.

I Senterpartiets stortinsgruppe mottas overgangen med stor glede.

GLAD: Sandra Borch ønsker Bøhler velkommen.

– Han e hjertelig velkommen i Senterpartiet. Og med han som kandidat vil vi også styrke oss i Oslo. Gleder meg til å samarbeide med Jan og til å vinne valget sammen neste år, skriver Sandra Borch til TV 2.

– Jan er hel ved

– Strålende nyheter! sier Sigbjørn Gjelsvik.

Han er partiets finanspolitiske talsperson.

Jeg ser frem til å kjempe sammen med Jan om viktige saker. Jan er hel ved - en mann som lytter til folket. Er veldig på linje med de politiske sakene han trekker frem i sin begrunnelse på Facebook, sier Gjelsvik videre.

FÅR NY KOLLEGA: Sigbjørn Gjelsvik ønsker Bøhler velkommen. Foto: Lise Åserud

– Jeg synes Jan Bøhler er en fin fyr og han passer perfekt inn i Senterpartiet og vår kamp for folk flest, skriver stortingsrepresentant Geir Pollestad.

– Betyr veldig mye

– Jeg vil ønske Jan hjertelig velkommen til Sp og stortingsgruppa. Jeg ble skikkelig glad da jeg fikk høre nyheten. Dette betyr veldig mye for Senterpartiets arbeid for å bevare Ullevål sykehus i Oslo , der Jan Bøhler har stått på Sp sin linje hele veien og vært mot gigantplanene på Gaustad , og i stedet kjempet for Aker og Ullevål sykehus, skriver helsepolitisk talsperson, Kjersti Toppe, til TV 2.

Skuffelse i Ap

Siri Gåsemyr, stortingsrepresentant for Oslo Ap, skriver til TV 2 at hun er «svært skuffet over Jan».

AP-KOLLEGA: Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) tar en selfie Foto: Vidar Ruud

– Etter seks år som partisekretær i Oslo Ap, og nå kollegaer på stortinget, har vi jobbet tett i mange år. Ingen har fått så mange muligheter i Oslo Ap som han. Han har vært ansatt i partiet siden 1987, skriver hun.

– Vi er mange som har ventet på at Jan Bøhler skulle kaste lys over disse underlige anklagene han kom med mot partikamerater tidligere i år. Nå trenger vi ikke vente lenger, det viser seg at det for Jan hele tiden kun handlet om Jan Bøhler, skriver hun videre.

I sommer gikk Bøhler ut da han varslet at han ikke tar gjenvalg for Ap, og sa at han hadde fått «vite av media at anonyme kilder i Oslo Ap prøver å sette i gang noe mot meg i forhold til stortingsnominasjonen».

– Sosialdemokratiet har alltid handlet om å sette fellesskapet først. Det kommer vi til å fortsette med å gjøre uten Jan Bøhler. Den siste perioden har Jan ikke vært tilgjengelig for Oslo Ap. Ikke stilt i møter eller hatt dialog med rådhuset i viktige Oslo saker. Blir Spennede å høre Jan forsvare Sps linje i stortinget i saker som lokaliseringssaker, kampen om statlige arbeidsplasser, sykehusdebatter, samferdsel og ikke minst klimakampen som må tas her og nå, sier Staalesen.



