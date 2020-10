Manchester United kan havne i «dødens gruppe»: – De kan kjøre over dem

Se trekningen direkte på TV 2 Sumo og TV2.no fra 16.55.

Torsdag ettermiddag trekkes gruppespillene i Champions League.

Alle 32 lagene er delt inn i fire nivåer, hvor det trekkes ut et lag fra hvert nivå som havner i gruppe sammen.

Det betyr at på øverste nivå finner man klubber som regjerende mester Bayern München, Real Madrid, Liverpool og Paris Saint-Germain. Men det er også store kanoner på de andre nivåene.

Klubbene på øverste nivå risikerer å trekke lag som Manchester United, Manchester City, Chelsea, Barcelona eller Borussia Dortmund, som alle er på nivå to.

– Faktum her er at Manchester United kan ende i alt fra dødens gruppe til en god Europa League-gruppe. Her overlates mye til flaks og uflaks, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Se alle lagenes seedinggruppe under!

Stamsø-Møller mener at Uniteds verste utfall vil vær en gruppe med Bayern München, Atalanta og Marseille.

– Denne gruppen høres skummel ut. En kamp mot Atalanta kan gå begge veier, man kan enten bli kjørt over, ellers kan man kjøre over dem, sier Stamsø-Møller.

Mens den letteste veien videre vil være Porto, Krasnodar og Midtjylland eller Ferencváros.

Slik ser seedinggruppene ut: Alle lagene som skal delta i gruppespillet har fått plass i én av fire seedinggrupper. Øverste nivå består av vinneren av Champions League og Europa League, samt mesteren fra de seks høyest rangerte nasjonene som ikke vant en av turneringene forrige sesong. De andre nivåene er inndelt basert på Uefas klubbkoeffisient over de siste fem årene. Ingen kan trekkes mot et lag fra samme nasjon i gruppespillet. Nivå 1: Bayern München (Tyskland), Real Madrid (Spania), Sevilla (Spania), Liverpool (England), Porto (Portugal), Paris Saint-Germain (Frankrike), Zenit St. Petersburg (Russland), Juventus (Italia). Nivå 2: Atlético Madrid (Spania), Barcelona (Spania), Manchester City (England), Manchester United (England), Chelsea (England), Shakhtar Donetsk (Ukraina), Borussia Dortmund (Tyskland), Ajax (Nederland). Nivå 3: Dynamo Kiev (Ukraina), Salzburg (Østerrike), RB Leipzig (Tyskland), Lazio (Italia), Olympiakos (Hellas), Inter (Italia), Krasnodar (Russland), Atalanta (Italia). Nivå 4: Lokomotiv Moskva (Russland), Marseille (Frankrike), Club Brugge (Belgia), Borussia Mönchengladbach (Tyskland), Basaksehir (Tyrkia), Midtjylland (Danmark), Rennes (Frankrike), Ferencváros (Ungarn).

– Liverpool bør ikke få disse lagene

Jürgen Klopp og Liverpool er i den best rangerte puljen, men det hindrer dem ikke i å potensielt havne i en tøff gruppe.

FORSTERKET: Atlético Madrid slo Liverpool ut av turneringen i fjor. I sommer har det forsterket laget med Luis Suaréz. Foto: Jose Jordan

– De verste lagene for Liverpool er de spanske. Dortmund er gode, men jeg anser Liverpool som et til to knepp over dem. Dersom Atlético Madrid eller Barcelona har dagen så matcher de Liverpool. Samtidig tror jeg at Liverpool hadde håndtert et lag som Atalanta bedre enn Inter som i likhet med Atlético er gnien bakover.

– Liverpool kan få det tøft mot Diego Simeone og Antonio Conte?

– Simeone og Conte er to managere man ikke vil møte. Men samtidig sitter jo samtlige andre lag og håper de slipper Liverpool, sier TV 2s ekspert.

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) og Alexander Sørloth (RB Leipzig har havnet i forskjellige seedingsgrupper, og sistnevnte vil havne i gruppe med to lag som er bedre rangert. Stamsø-Møller håper begge nordmennene får så tøff motstand som mulig.

– Jeg tror det er bra for dem å møte god motstand. Haaland har for lengst vist at det ikke er noe problem, og at han holder nivået. Samtidig, jo flere store kamper han får, jo bedre er det for hans vei mot toppen. Sørloth har fortsatt litt å bevise på den øverste scenen.

– Han var utrolig god for Trabzonspor i fjor, men Champions League er noe helt annet enn den tyrkiske ligaen. Jeg håper vi får se ham mot god motstand, da får han vist om han virkelig er europeisk klasse, sier Stamsø-Møller.

Årets spiller, årets forsvars-, midtbane- og angrepsspiller vil også bli tatt ut under sendingen, både på herre- og kvinnesiden.

Dette tror eksperten blir årets overraskelse

Også på nivå tre skjuler det seg noen kanoner. Alexander Sørloths nye klubb RB Leipzig, Atalanta og Inter.

I denne puljen tror Stamsø-Møller at man finner laget som vil ta Europa med storm, noe de også gjorde i fjor.

ENERGISK: Atalanta begeistret mange med sin offensive og energiske fotball forrige sesong. Denne sesongen har de startet i samme tempo i Serie A. Foto: Miguel Medina

– Jeg tenker Atalanta også blir overraskelsen i år. De var kun minutter fra å ta seg til semifinalen forrige sesong. Jeg tror troppen deres fortsatt føler de kan sjokkere enda mer enn de allerede har gjort. Jeg tviler ikke på at de kan ryste Europa igjen. Inter er også et lag som kan overraske om alt faller på plass for dem, det samme med Sevilla, sier eksperten.

Koronasituasjonen er fortsatt et usikkert moment for europeisk fotball og flere lag er usikre på hvordan de skal få gjennomført kamper dersom karanteneregler kreves for å krysse landegrenser.

Haaland-sjef avventende

Erling Braut Haalands sjef i Borussia Dortmund, Michael Zorc, setter ord på hodebryet i et intervju med avisen Frankfurter Allgemeine SonntagsZeitung.

– Fortsatt foreligger ikke de juridiske avklaringene som må til for i det hele tatt å kunne spille disse kampene, sier han – og utdyper:

– Dersom vi spiller kamp i mesterligaen på en onsdag i et risikoområde, som sannsynligvis vil være situasjonen for mer enn halvparten av de aktuelle byene, må det være på plass regler som tillater oss å spille kamp i Bundesliga påfølgende lørdag.

Unntak

I mange land gjøres det riktignok unntak for karantenereglene for profesjonelle idrettsutøvere, men reglene varierer til dels mye. Rune Almenning Jarsteins Hertha Berlin måtte nylig klare seg uten den polske spissen Krzysztof Piatek i en cupkamp fordi han var underlagt fem dagers karantene etter å ha vært på landslagssamling.

Robert Koch-instituttet, som styrer smittevernarbeidet i Tyskland, har klassifisert en rekke land og regioner som risikoområder. Spania og deler av Frankrike er blant disse.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har allerede varslet at det kan bli aktuelt å utvide varigheten av mesterligagruppespillet fra 9. desember til 28. januar dersom det blir mange utsatte kamper underveis.

Skulle ikke gruppespillet la seg gjennomføre overhodet, vil Uefa-styret beslutte hvilke lag som går til utslagsrundene.