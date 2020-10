Jan Bøhler går til Senterpartiet og Vedum: – Partiets tillitsvalgte fremstår som lite preget av innavl

– Jeg har opplevd at Ap i likhet med mange andre partier er blir mer innadvendte. Da jeg tok opp dette i eget parti i sommer, var det ingen som lyttet. Tvert imot ble jeg beskyldt for å rakke ned på eget parti. Det eneste partiet som viste positiv interesse for min måte å tenke på, var Senterpartiet, skriver Bøhler.

Rørleggersønnen Jan Bøhler ga i sommer beskjed om at han ikke tar gjenvalg til Stortinget for Arbeiderpartiet. Det etter å ha representert Ap på Stortinget siden 2005 og etter å ha vært fylkesleder i Oslo.

Innavl

Nå melder han på sin egen Facebook-side at han går til Senterpartiet.

NY DUO: Bøhler takker ja til å stille for Oslo Sp. Her med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: NTB Scanpix

– Senterpartiet har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt. Partiets tillitsvalgte framstår som utadvendte og lite preget av innavl, og evner å ta tak i saker som er viktige for mange velgere. Så for meg er skrittet til SP ganske kort og greit å ta, skriver Bøhler videre.

TV 2 har vært i kontakt med Jonas Gahr Støre sin rådgiver, som sier at Oslo Ap kommentere overgangen.

Han er spesielt kjent for sitt engasjement for Groruddalen i Oslo. Nylig kom Bøhler med bok, hvor han slår alarm om faren for «svenske tilstander» i Groruddalen.

– Jeg mener samfunnet har sviktet i å forstå hvor alvorlig det er at unge faller utenfor, sa Bøhler til TV 2 tidligere denne uken.

Håper på Sp/Ap-regjering

- Jeg er enig med Senterpartiet i at vi trenger et styringsdyktig regjeringsalternativ som ikke spriker for mye, og at dette bør bestå av Sp og Ap. Det kan svekke folkestyret og Stortingets rolle når det dannes regjeringer der små partier presser gjennom sine særstandpunkter, selv om det store flertallet på Stortinget egentlig er imot det. Vi har sett flere eksempler på dette under Høyre-regjeringen, men også tidligere i den rødgrønne regjeringens periode. Saker som vedtas bør ha reelt flertall på Stortinget og dermed i folket, skriver Bøhler på Facebook.

Saken oppdateres.