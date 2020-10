Busstreiken er over

Klokken 07:00 kom partene frem til et anbefalt forslag. De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men befolkningen må regne med at det vil være driftsforstyrrelser ut over hele dagen, skriver Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding.

Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret.

Doblet det opprinnelige tilbudet

Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene. Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen er oppgjøret godkjent.

– Vi har mer enn doblet det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiver. Det gis generelle tillegg på til sammen kr 5,50, samt 1 krone som fagbrevtillegg i 2020, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

– Det ligger også inne en garanti på kr 2,50 i tillegg til det sentrale tillegget for oppgjøret 2021 som vil sikre en ytterligere innhenting for bussjåførene, sier forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

Jobbet gjennom natta

Partene i busskonflikten diskuterte gjennom natta, fikk TV 2 opplyst av riksmekler Mats Wilhelm Ruland. Partene samlet seg hos Riksmekleren klokka 12 onsdag.

Forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund Jane Brekkhus Sæthre sier at de har sikret at det skal jobbes videre med arbeidstidsordninger, og sikkerhetstiltak.

– Vi har vist arbeidsgiversiden at vi mener alvor og er villige til å sette makt bak kravene. Den viljen er så absolutt til stede også i 2022, og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid for å bringe bussjåførene videre på den kursen som nå er staket ut, sier hun.

NHO fornøyd

Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange sier at de er glade for at streiken er over, og med hensyn til passasjerer som igjen kan bruke bussen for å komme seg til jobb, skole og fritidsaktiviteter.

– Vi er også fornøyd med at oppgjøret ble holdt innenfor frontfagets ramme på 1,70 prosenter, noe som hele tiden har vært en forutsetning fra arbeidsgivernes side, sier han.

Flere stridstemaer

Striden i busskonflikten handler blant annet om at arbeidstakerorganisasjonene mener at lønnsavstanden fra bussjåfører til industriarbeidere er blitt stadig større de siste årene.

Det har også blitt lagt stor vekt på arbeidstidene til sjåførene, som ofte jobber såkalte delte skift, og at en pålagt sikkerhetssjekk ofte er ubetalt.

Flere har kritisert streiken fordi den kan gjøre det mer trangt om plassen i den øvrige kollektivtrafikken, noe som kan være uheldig i en pandemisituasjon. Helsetilsynet har siden streiken startet overvåket om den har satt liv og helse i fare, men har ikke konkludert med at den har det.