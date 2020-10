Fotballryktene: – Spiss på vei til Tottenham

Ifølge Daily Mail er Tottenham svært nære ved en lånesignering av Benfica-spiss Carlos Vinicius, og dermed får Spurs omsider på plass et alternativ til Harry Kane på topp. Det er også sannsynlig at Tottenham får en kjøpsopsjon i avtalen på om lag 440 millioner kroner. 25-åringen scoret 18 mål på 32 kamper i den portugisiske ligaen forrige sesong.

Sky Sports skriver at Manchester United er i samtaler med Barcelona om en mulig låneavtale for den franske angriperen Ousmane Dembélé. Ole Gunnar Solskjærs klubb vurderer fremdeles om de skal legge inn et nytt og forbedret bud på Jadon Sancho. Om det ikke blir noe av, så er Dembélé, Luka Jovic, Edinson Cavani og Ismaila Sarr alternativer som utforskes for å styrke angrepet. Mirror skriver at det er innledet samtaler med Cavanis representanter. Spissen er for øyeblikket uten kontrakt. Daily Star melder samtidig at Jovic ønsker å slutte seg til United, til tross for interesse fra blant andre Roma og Inter.

Manchester United vurderer nå et bud på 165 millioner kroner fra Roma på midtstopper Chris Smalling, som var på lån hos Serie A-klubben forrige sesong. Det skriver Daily Mail.

The Sun skriver at Liverpool kommer til å takke ja til et bud på 280 millioner kroner for Rhian Brewster fra Sheffield United. Crystal Palace har også vært interesserte, men det ser ut til at Sheffield United nå har vunnet kampen om spissen.

Everton har henvendt seg til Norwich om muligheten for å hente forsvarsspiller Ben Godfrey, skriver BBC.

Slavia Praha-direktør Jaroslav Tvrdik skriver på Twitter at klubbens forsvarsspiller Vladimir Coufal er på vei til West Ham. Angivelig skal klubbene være enige om en overgangssum på 66 millioner kroner.

Telefoot skriver at Arsenal er i samtaler med Marseille om å låne midtbanespiller Matteo Guendouzi til Ligue 1-klubben.

Sportitalia hevder at Newcastle har kastet seg inn i kampen om Juventus-forsvarer Daniele Rugani. Fra før er Sevilla, Valencia, West Ham og Fulham interessert i 26-åringen, som ikke ser ut til å få mye spilletid i Juve.

Gianluca di Marzio skriver at Fiorentina forbereder seg på at Federico Chiesa kan komme til å forlate klubben til fordel for Juventus. José Callejon pekes ut som en mulig erstatter. Det hevdes også at Fiorentina er blitt tilbudt å signere Joshua King.