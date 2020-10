Mistet sønnen

Chrissy Teigen skriver på sin Instagram-profil at hun og ektemannen John Legend er i sjokk etter å ha mistet sin ufødte sønn Jack.

Teigen har tidligere vært åpen på at hun har hatt blødninger fra morkaka, og fortalt blant annet at hun blødde i en nesten en måned, ifølge People.

Sønnen fikk ifølge Teigen store komplikasjoner, og overlevde ikke.

– Vi er sjokkert og i den dype smerten du bare hører om, men som vi aldri har opplevd før, skriver hun i et innlegg på Instagram onsdag.

– Vi bestemmer aldri navnet på babyen før etter fødselen, men for en eller annen grunn kalte vi ham for Jack. Jack jobbet hardt for å bli en del av familien vår, og han vil være det for alltid.

Videre skriver hun at de ikke klarte å stoppe blødningene, og gi barnet væsken som var nødvendig, til tross for blodoverføringer.

– Det var bare ikke nok.

Tidligere i år røpet paret at Chrissy Teigen var gravid igjen. I Legends musikkvideo til Wild kan man se hele familien på en strand i Mexico, og et nærbilde av magen til Teigen.