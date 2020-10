Turistperlen tar grep om strendene under krisen: – Vi må starte på nytt

På Balis strender kryr det normalt av turister. Under koronapandemien har lokalbefolkningen tatt i bruk strandlinjen på en måte som var vanlig før i tiden.

Normalt strømmer millioner av turister til Indonesias turistperle Bali og øyene rundt. Det har koronaviruset satt en stopper for. Og som følge av økende koronasmitte i landet er planene om å åpne opp for utenlandsbesøk igjen satt på pause i ubestemt tid, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det har lokalbefolkningen på øyen Nusa Lembongan, omtrent 50 kilometer øst fra Bali, merket godt.

Vekket gammel næring til live

– Det er trist at vi har mistet jobbene våre. Vi må starte på nytt, sier Gede Darma Putra (43), som frem til nå har jobbet som dykkerinstruktør.

NYTT ARBEID: Dykkerinstruktøren Gede Darma Putra (43) er blant dem som har funnet seg nytt arbeid under koronakrisen. Bildet er tatt i Nusa Lembongan på Bali i Indonesia i slutten av september. Foto: Nyimas Laula

Og nytt arbeid har han funnet, og det er fortsatt langs stranda. Nå planter, samler og frakter han og kona Kadek Kristiani tang hver dag.

– Først var jeg forvirret, og ante ikke hva jeg skulle gjøre. Men etter hvert fant vi dette arbeidet, å plante tang. Vi har tjent litt til å kjøpe mat og andre ting til barna, sier Kadek Kristiani.

Ifølge Reuters døde tangdyrkingsindustrien ut for et tiår siden som følge av turisme, selv om Indonesia har status som det landet med 2. størst produksjon av dette, bak Kina.

Prisen halvert

– Før tursimeboomen var det tang som skapte liv for folket på Lembongan, sier restaurant-eier Wali Pudra til Reuters, og legger til at det som skjer på turistperla nå minner han om barndommen.

Samtidig er arbeidet mindre lukrativt og stort sett tyngre enn å drive med turisme, spesielt ettersom pandemien har senket tangetterspørselen, skriver Reuters.

Ifølge tangbønder nyhetsbyrået har snakket med kan man tjene rundt 7,45 kroner kiloet for tørket tang, som gir en omtrentlig månedslønn på rundt 3700 kroner. Prisen er halvert siden før pandemien.

Turistsjefen på Bali, Puput Astwa, sier til Reuters at næring som dette ikke er nok til å holde øyen ved like, og sier at turistene er nødvendige fremover.

Hittil har Indonesia registrert rett over 287.000 smittetilfeller og 10.740 dødsfall, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.