Snakker ut etter den kaotiske debatten

Under deres første debatt i byen Cleveland i den amerikanske delstaten Ohio tirsdag haglet kritikken mellom USAs president Donald Trump og tidligere visepresident Joe Biden.

Den 90 minutter lange debatten var preget av avbrytelser, harde personangrep og steile fronter mellom presidentkandidatene og tidvis også debattleder Chris Wallace, som gjentatte ganger måtte irettesette Trump for å avbryte Biden.

Den erfarne TV-veteranen Wallace har fått kraftig kritikk for å ikke holde kontroll på kandidatene.

– Lei meg

Nå snakker han ut om opplevelsen.

– Jeg bare lei meg for hvordan natten i går endte, sier han til New York Times.

Han omtaler debatten som en «en mulighet som glapp på fryktelig vis».

– Jeg hadde aldri drømt at det ville spore av slik det gjorde, sier han.

Overfor avisen erkjenner han at han skjønte for sent at Trump ikke kom til å overholde debattreglene. I etterkant av debatten har arrangøren uttalt at formatet vil endres, og ett av endringsforslagene er å gi debattlederen makt til å skru av mikrofonen til kandidatene.

– Desperasjon

– Jeg har lest noen anmeldelser. Jeg vet at folk tenker at jeg ikke hoppet inn kjapt nok. Jeg tror jeg ikke skjønte, og det er ingen måte en kan det, slikt er først klart i ettertid, at dette skulle bli presidentens strategi hele debatten, ikke bare i begynnelsen, sier han.

Da den erfarne TV-journalisten, mest kjent fra Fox News, på et tidspunkt stoppet debatten, og uttalte at «landet vil være bedre tjent om vi lar begge folka snakke med mindre avbrytelser», sier han til New York Times at han følte kun én ting.

– Svaret på det er lett: Desperasjon, sier Wallace.

Som Fox News-anker var Wallace deriblant moderator for en av debattene mellom Hillary Clinton og Donald Trump i 2016. Men den lignet ikke på hva man så tirsdag, sier han til New York Times:

– Jeg er profesjonell. Jeg har aldri vært gjennom noe som dette, sier han.