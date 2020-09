Samtalene i busskonflikten fortsetter utover natta

Partene i busskonflikten jobber konstruktivt sammen, opplyser riksmekler Mats Wilhelm Ruland. Samtalene ligger an til å fortsette utover natta.

Partene var klokka 23.30 onsdag kveld fortsatt samlet hos Riksmekleren, ifølge FriFagbevegelse.

Det lå imidlertid ingen løsning på bordet, og ifølge nettstedet kan det virke som bevegelsen er liten.

– Vi er her fortsatt, skriver riksmekler Ruland i en melding til FriFagbevegelse.

Ble kalt inn

Han kommenterte også situasjonen ved 19-tiden onsdag kveld. Da hadde representanter for bussjåførene og arbeidsgiverne sittet sammen i sju timer etter å ha blitt kalt inn av Ruland.

– Det er ikke noen løsning nå, men partene har vært her siden klokka 12 og har jobbet godt og konstruktivt i den perioden, sa han til NRK.

– Dette er en stor og alvorlig arbeidskonflikt, det er den største konflikten på mange år og den rammer tredjepart ganske hardt. Da må vi prøve å se om det er mulig å få i gang en dialog igjen mellom partene for å finne en løsning, tilføyde han.

Ruland vil ikke kalle det som foregår på kontoret hans for en mekling.

– Det er gjenopptatt en dialog, sa han til NTB.

– Nytt tilbud?

Ifølge FriFagbevegelse har arbeidsgiversiden kommet med et nytt tilbud, og det skal være grunnlaget for at meklingen nå igjen er i gang.

Siden meklingen er frivillig, fortsetter streiken til partene eventuelt har funnet en løsning, eventuelt at det blir et nytt brudd.

Det er ti dager siden det ble brudd i bussmeklingen mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden, og Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet på arbeidstakersiden.

Uvanlig initiativ

Riksmekler Ruland tok initiativ til det noe uvanlige og frivillige møtet for å få en status fra partene og få slutt på streiken. Han viser blant annet til pandemien som et bakteppe.

I forkant av møtet sa flere av partene på arbeidstakersiden at de har forventninger om at arbeidsgiversiden har noe å tilby dem.

Over 8.000 bussjåfører landet over har nå lagt ned sitt arbeid, og streiken rammer hele landet.

Flere stridstemaer

Striden i busskonflikten handler blant annet om at arbeidstakerorganisasjonene mener at lønnsavstanden fra bussjåfører til industriarbeidere er blitt stadig større de siste årene.

Det har også blitt lagt stor vekt på arbeidstidene til sjåførene, som ofte jobber såkalte delte skift, og at en pålagt sikkerhetssjekk ofte er ubetalt.

Flere har kritisert streiken fordi den kan gjøre det mer trangt om plassen i den øvrige kollektivtrafikken, noe som kan være uheldig i en pandemisituasjon. Helsetilsynet har siden streiken startet overvåket om den har satt liv og helse i fare, men har ikke konkludert med at den har det.