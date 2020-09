Dyrepark tar grep: – Vi begynte å bekymre oss for barna

Fem frekke fugler av typen jakopapegøye ved Lincolnshire Wildlife Park i England får ikke lenger møte publikum, skriver BBC.

Ifølge nyhetskanalen kom de fem fuglene først til parken i Friskney øst i landet i August i år. Etter en stund i karantene sammen ble de så flyttet ut, slik at folk kunne se dem.

Annen fugl gikk viralt

En av parkens andre papegøyer, Chico, gikk viralt tidligere i år, med sin versjon av Beyonce's «If I Were a Boy». Og der den fuglen siden har blitt en kjendis med egen Instagram-side, gikk det ikke helt samme vei med de fem nykomlingene.

For etter hvert begynte språkbruken til fuglene Eric, Jade, Elsie, Tyson og Billy å vekke reaksjoner hos publikum, skriver CNN.

– De begynte bokstavelig talt, etter veldig kort tid, å banne til hverandre, sier parksjef Steve Nichols til CNN.

– «Fuck off» er det vanligste. Det er lett for dem å lære. Men fuglene kan si hva som helst du kan komme på, sier han videre.

Opplært av gjestene

Ifølge Nichols synes mange av gjestene at dette var gøy i starten, og at fuglene lærte mye materiale fra dem etterhvert.

– Gjestene ga dem nok trolig like mye tilbake som de fikk selv, sier han.

Ifølge Nichols er det ikke uvanlig at papegøyer banner, men presiserer overfor CNN at det stort sett skjer 3-4 ganger i året. Til slutt gikk det hele over styr, og de valgte å separere fuglene fra gjestene.

– Vi begynte å bekymre oss for barna, sier han videre.

Parksjefen fikk personlig servert frekke strofer fra fuglene.

– Jeg ble kalt en feit fitte hver gang jeg gikk forbi, sier han.