Dette blir Hauges største utfordringer

Jens Petter Hauge er detaljer unna å signere for den italienske giganten AC Milan. TV 2 har fått opplyst at Bodø/Glimt mottar over 50 millioner kroner for 20-åringen.

Atta Aneke er Hauges agent og står for forhandlingene med Serie A-klubben. Han opplyste overfor TV 2 onsdag formiddag at det fremdeles gjenstår detaljer før avtalen blir sluttført.

Hauge kommer trolig til å skrive under på en femårsavtale med sin nye klubb.

Store forskjeller

TV 2s eksperter er ikke i tvil om at overgangen passer bra for Hauge, samtidig som de påpeker at det kan ta tid å tilpasse seg den italienske kulturen.

– Han møter en utfordring i forhold til kultur og språk. De snakker lite engelsk. Treneren kommer mest sannsynlig til å snakke på italiensk, sier TV 2s fotballekspert og tidligere Bari-spiller Erik Huseklepp.

– Det er stor forskjell i hvordan man håndterer ulike situasjoner og hvordan man reagerer i ulike sammenhenger. Forskjellen er større fra Norge til Italia, enn Norge til England. De har en litt mer egoistisk tankegang der kontra England, poengterer Huseklepp videre.

– Milan er en historisk klubb. De har lenge lagt nede, men nå har satsingen blitt annerledes. Før var det et stjernegalleri men det er det ikke nå. Så det passer bra for Hauge å reise til Milan nå. De satser på unge spillere og jeg ser muligheter for han til å spille seg inn, fullfører Huseklepp.

– Han kommer fra et velfungerende maskineri

Jens Petter Hauge har vært en av Bodø/Glimts og Eliteseriens beste spillere denne sesongen. Slik blir det nødvendigvis ikke i Serie A.

– Han kommer fra et velfungerende maskineri som er så bra. Der alt fungerer for dem. Det å dra bort derfra er ikke så enkelt, så vi må gi ham en viss sjanse. Uansett er det en overgang man tar og timingen er veldig bra, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Man blir fort vendt ryggen til om man ikke leverer. Et privat tips fra meg er å kanskje ikke prøve å utfordre Zlatan i alfahann-rollen i garderoben den første uken. Drøy det bittelitt, påpeker en smilende Thorstvedt.

Videre legger Huseklepp til at fokuset i Italia er annerledes kontra England.

– I England er det mye mer fokus på at laget skal prestere og det er viktigeste. Jeg føler at det i Italia var et veldig individuelt fokus, avslutter Huseklepp.