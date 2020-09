Bonde Tusvik måtte avlyse show: – Trodde jeg hadde spist noe dårlig

GOD KVELD NORGE (TV 2): Komiker Sigrid Bonde Tusvik kom seg gjennom én forestilling, men måtte avlyse show nummer to på Latter i kveld.

Sigrid Bonde Tusvik er for tiden aktuell med sitt første soloshow på Latter i Oslo: «Heks on The Beach». Hun har tidligere fortalt God kveld Norge at hun er glad for å kunne ha show i en vanskelig tid for komikere.

– Jeg tenkte at nå var det så mange som hadde avlyst showene sine, også hadde jeg bare lyst til å ha show nå. Jeg bare kjører på!

Måtte avlyse

Onsdag kveld var det duket for to nye show med maks 200 personer i salen. Første show kl. 19:00 gikk som planlagt, men showet som skulle ha gått klokken 21 ble det ikke noe av. Bonde Tusvik la ut bilde av seg selv på Instagram med følgende tekst:

«Fy faen! Klarte å gjennomføre ett show, trodde jeg skulle klare to, men måtte avlyse! Er så lei meg for alle som skulle se kl. 21! Men dere skal få nye billetter. Unnskyld for dette.»

Hun legger ved hashtagene #ikkekorona og #smittaavjens.

På den sistnevnte sikter hun til sin sønn Jens på fire år.

Tror det er omgangssyke

God kveld Norge har vært i kontakt med Bonde Tusvik som forteller at hun trodde at hun hadde spist noe dårlig.

– Så jeg var litt shabby på første forestilling, men så er det nok omgangssyke det her. Så da avlyste jeg show nummer to, sier hun.

Hun forteller at hun heldigvis holdt god avstand til første rad på grunn av smittevern i utgangspunktet.

– Det fineste er at alle komikerne på klubbscenen gikk rett på hovedscenen og ga publikum et nydelig show, fortsetter Bonde Tusvik, og forsikrer om at alle skal få et nytt show av henne.

Hun tror ikke det er snakk om noe korona.

– Dette er nok småbarnsmor-livet i kombo med showkjør. Når man pleier sjuke unger hjemme så straffer det seg til slutt for 200 andre, sier Bonde Tusvik.