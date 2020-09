To mindreårige identifisert i forbindelse med knivstikking i Tromsø

Onsdag etterlyste politiet vitner som kunne identifisere to personer i forbindelse med en knivstikking i Tromsø. Politiet har nå identifisert personene, begge er mindreårige.

De to mindreårige guttene vil bli avhørt i morgen.

– Hvorvidt de har opplysninger i saken er for tidlig å si nå i kveld, vi vil først gjennomføre formelle avhør i morgen, sier leder for etterforskningsseksjonen Lene Fabek ved Tromsø politistasjon.

Identifisert

Onsdag ettermiddag sendte politiet i Troms ut en pressemelding, hvor de skrev at de ville komme i kontakt med vitner som kunne identifisere to personer i en video, i forbindelse med knivstikkingepisoden i Tromsø på tirsdag.

- Etter gjennomgang av en del kameraovervåking, ser vi særlig to personer som vi utfra tid og sted tror kan ha opplysninger i saken. Disse har vi ikke snakket med så langt, sa Fabek.

Onsdag kveld sendte politiet ut en ny pressemelding, hvor de skriver at de ikke lenger ønsker vitner i forbindelse med saken, da de to personene er identifisert.

Siden personene er mindreårige har også politiet slettet videoene fra sine kanaler.

Knivstukket

Tirsdag morgen ringte en vekter i 20-årene selv inn til politiet og sa at han hadde blitt stukket med kniv.

– Vi fikk en melding om at han var knivstukket, og at det var to personer som hadde løpt fra stedet, sa operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Eirik Kileng, til TV 2.

Fornærmede ble kjørt til sykehuset. UNN opplyser til TV 2 at mannens tilstand er alvorlig, men stabil.