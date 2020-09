Her er e-posten hvor Solberg skroter landsmøte-nederlaget: «Det er viktig at vi er ærlige»

Hele Høyres ledelse stemte imot full formueskatt-fjerning, men gikk på et nederlag på landsmøtet. Onsdag har Erna Solberg sendt ut en epost hvor hun sier til partiet «det er viktig at vi er ærlige».

Erna Solberg går onsdag kveld ut i Aftenposten og skroter Høyres landsmøtevedtak om å fjerne hele formueskatten.

11. september vedtok Høyres landsmøte overraskende å fjerne hele formuesskatten etter forslag fra Vestland Høyre, Erna Solbergs eget fylke.

I resolusjonsforslaget som ble lagt fram, var teksten at Høyre skulle «redusere skatt på norsk eierskap, blant annet gjennom å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital». Men: et klart flertall vedtok at «Høyre vil redusere skatt på norsk eierskap, blant annet gjennom å fjerne formuesskatten».

Erna: – Det er viktig at vi er realistiske

TV 2 har fått tilgang til en intern e-post fra Erna Solberg til Høyres landsmøtedelegater. Der forklarer Solberg hvorfor hun og resten av sentralstyret overstyrer landsmøte:

«Høyre vedtok på landsmøte nylig en resolusjon som blant annet sa at Høyre vil fjerne formuesskatten. I går kveld møttes sentralstyret for å diskutere saken. Det er ikke realistisk å fjerne hele formuesskatten i inneværende eller neste periode. Vi ble derfor enige om å prioritere å trappe ned den delen av formuesskatten som mange norske bedriftseiere opplever står i veien for økt lønnsomhet, nemlig formuesskatten på arbeidende kapital».

«Det er viktig at vi er ærlige og realistiske på løfter og mål. Det bidrar til troverdighet for alle politiske løfter. Vi har også begrensninger på skatt. På sikt har vi fortsatt som mål å redusere formuesskatten».

Unge Høyre: – Litt rart

LITT RART: Amalie Gunnufsen sier det vedtaket fra Sentralstyret er rart. Foto: Heiko Junge

– Det er litt rart at partiledelsen føler for å nedtone det som har vært Høyres politikk i årevis. Det er stor oppslutning i Høyre om at norske bedriftseiere ikke skal tape mot utenlandske eiere, sier Amalie Gunnufsen, som er innstilt som ny Unge Høyre-leder.

Unge Høyre støttet forslaget.

– Uavhengig av hva landsmøtet har vedtatt eller ikke, så håper jeg i hvert fall at regjeringen har samme utålmodighet som partiet når det kommer til å bedre vilkårene for norske bedrifter, sier Gunnufsen.

Enige på telefonmøte

På et telefonmøte tirsdag kveld ble Sentralstyret enige om å overkjøre landsmøtet. Lederen av Vestland Høyre, Tom Georg Indrevik, sier saken vil bli behandlet på nytt når det er landsmøte igjen til våren.

MED ERNA: Lederen av Vestland Høyre, Tom Georg Indrevik, sammen med Erna Solberg på Sotra Arena på Straume. Foto: Marit Hommedal

– Jeg tenker at vi er tilbake til det utgangspunktet vi hadde ved forrige programforhandling. Når vi kommer til landsmøte til våren, så vil nok saken behandles på nytt. Synet som er vedtatt i Høyre er å fjerne hele formuesskatten på sikt. Klarer vi å få gjort noe med arbeidende kapital, så er det positivt, sier Indrevik, som stod bak forslaget.

– Mener du sentralstyret overstyrer landsmøtet?

– Nei, nå har vi på et vis pekt ut retningen på hvor partiet skal. Jeg er ikke negativ til dette. Det man har oppnådd er diskusjon om saken og hva det betyr for bedrifter.

– Tok du for mye Møllers tran?

– Hahaha! Nei, partiet pekte en retning, så er det ofte et stykke fra landsmøtevedtak til praktisk politikk.

Erna Solberg er ikke tilgjengelig for å kommentere saken, opplyser statssekretær Rune Alstadsæther (H).