– Kun en kule kan stoppe meg

Aron Jahnsen reiser rundt i Norge og varsler folk om at det bor overgrepsdømte i nabolaget deres.



Noen ganger filmer han nabolaget hvor den domfeltet bor, og legger ut videoen i gupper på sosiale medier som har flere titalls tusen følgere.

Mandag ble Jahnsen pågrepet for å ha krenket privatlivets fred, nettopp for å ha delt informasjonen om de overgrepsdømte. Etter 48 timer på glattcelle, er han likevel fast bestemt på å fortsette med virksomheten.

– Jeg kommer ikke til å gi meg. Jeg pleier å si at en kule i hodet er det eneste som kan stoppe meg, sier han til TV 2.

Pågrepet

Jahnsen forteller at han ble pågrepet ved Lørenskog politistasjon, idet han egentlig skulle signere et besøksforbud rettet mot han selv.

– Det var overraskende, jeg sa: «Jasså, og det sier du til meg nå?». Jeg ble ganske irritert.

Jahnsen sier videre at pågripelsen gjaldt tidligere «eksponeringer», som han allerede har sittet inne for.

Politiet beslagla også flere av Jahnsens personlige eiendeler, deriblant mobilens hans.

Løslatt

Onsdag morgen ble Jahnsen løslatt fra arresten, mot meldeplikt.

– Jahnsen har forklart seg kort om bakgrunn for aktiviteten han har drevet med. At han jobber for å trygge nabolag og trygge barn, sier Jahnsens advokat, Andreas Møller.

– Jeg har fått en måneds forbud mot å eksponere noen nå, og det skal gå greit, sier Jahnsen.

Bekrefter pågripelse

Politiadvokat Vilde Nergård bekrefter pågripelsen.

– Vi bekrefter at en er siktet og har vært pågrepet i saken. Oslo politidistrikt har mottatt flere anmeldelser fra andre politidistrikt, og pågripelsen ble besluttet ut fra en samlet vurdering av de opplysningene som foreligger i saken, sier Nergård til TV 2.

Hun sier videre at saken fortsatt er under etterforskning, og at politiet ikke kan si noe mer om saken, nettopp av hensyn til etterforskningen.

Eksponering

I sommer kjørte Jahnsen fra Alta i nord til Lindesnes i sør, for å eksponere personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, og voldtekt.

– Jeg har eksponert politimenn, kjørelærere, leger, barnehageansatte, politikere, listen bare fortsetter og fortsetter, fortalte Jahnsen til TV 2 i august.

Jahnsen har blitt oppmuntret av overgrepofre og pårørende, og har også mottatt økonomisk støtte. Men alle er ikke like begeistret for metodene hans.

Jahnsen har nemlig blitt anmeldt av over 20 personer for hensynsløs adferd.