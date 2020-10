Aune Sand gir ut låt med Alan Walker-produsent

– Nå følte jeg for første gang at jeg var på vei inn i musikkens verden. Det er en god følelse altså.

Aune Sand sitter i musikkstudio på Jar og lytter til den ferdig miksede låta for første gang.

– Den følelsen hadde jeg i noen få sekunder på Skal vi danse. Alt er bare snilt, det er en slik vidunderlig frihet, sier kunstneren.

Stjerneprodusenter

Rundt seg har han musikkprodusentene Martin Kleveland og Jesper Borgen. Kleveland, kjent under artistnavnet Martin K, er signet til Jay-Z og Stargate sitt label StarRoc. Han har tidligere jobbet med artister som Lionel Richie og Jessie J.

Jesper Borgen har vært med å skrive og produsere mange av Alan Walker sine låter, blant annet superhiten «Faded». I 2017 ble han nominert til Spellemansprisen i kategorien «Årets produsent».

Nå har de produsert «Jeg elsker deg» av Aune Sand.

– Da jeg har sett Aune på TV, eller hvor som helst, så har jeg opplevd at folk har klovnet det til litt. Det er mange flere lag ved den fyren her som jeg har lyst til å utforske, sier Borgen til God kveld Norge.

Kleveland nikker anerkjennende.

– Det er kjempespennende altså. Det å tenke utenfor boksen og prøve å få frem det Aune har på hjertet på best mulig måte, sier han.

Synger ikke

Sand synger ikke på låten, men leser dikt oppå musikken til Borgen og Kleveland.

– Man må ikke synge for at det skal være musikalsk. Det er super-musikalsk når du åpner munnen. Jeg synes det er kult at folk kan få oppleve den musikaliteten også, forklarer Borgen.

Kleveland presiserer at musikk er så mangt.

– Musikk kommer i mange forskjellige former. Så det er i høyeste grad en musikalsk opplevelse på alle mulige måter.

Første seriøse siden «Dis»

Sand på sin side synes det er uvirkelig at han får jobbe med så dyktige musikere.

– Det har vært en veldig sterk følelsesreise. Jeg føler at jeg tar opp ting som jeg har latt ligge i veldig mange år, forklarer han, og fortsetter:

– Tusen takk, Martin og Jesper, for at dere har tatt meg med i den eventyrverdenen som musikk er. Det sitrer i hele kroppen min, det er egentlig det første seriøse jeg har gjort siden «Dis», sier Sand og sikter til filmen han lagde fra 1995.

God kveld Norge ble med i studio da Sand hørte den ferdige låta for første gang, se det i videovinduet øverst i saken.