Ari Behns nærmeste familie arrangerte urnenedsettelse i dag

Onsdag, samme dag som Ari Behn skulle fylt 48 år, var det urnenedsettelse for billedkunstneren ved Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Dette bekrefter Behns tidligere manager, Geir Håkonsund, overfor TV 2 onsdag kveld.

Kun nærmeste familie

Håkonsund opplyser utover det at det kun var Behns nærmeste som deltok under seremonien.

– Det var kun de aller nærmeste tilstede, fordi man ønsket å holde dette så privat som mulig, men også av hensyn til smittevern. Utover det har jeg ingen kommentar.

Urnenedsettelsen tok sted ni måneder etter Behns bisettelse i Oslo domkirke den 3. januar i år.

Vår Frelsers gravlund ligger nedenfor St. Hanshaugen i Oslo, og Behns siste hvilested ble kjent kort tid etter bisettelsen. Her ligger en lang rekke historiske nordmenn gravlagt, som Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Munch, Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.

Hylles for åpenheten

Behn tok sitt eget liv første juledag i fjor, og billedkunstnerens familie var tydelige på at de ønsket å være åpen om at han begikk selvmord, en åpenhet de senere har fått mye skryt for.

De fleste minnes særlig talen Behns eldste datter Maud Angelica (17) holdt under farens bisettelse i januar, og flere har påpekt at denne kan ha hjulpet mange som sliter.

– Det er alltid en utvei. Jeg vil bare si til alle som har gått gjennom selvmordstanker at det alltid finnes ut utvei, du kan få hjelp og ting kan bli bedre, sa Maud Angelica i talen.

I februar ble 17-åringen tildelt Akuttpsykiatriprisen 2020 som følge av talen hun holdt.