Kristina (46): – Siden vi mistet jobben vår har vi holdt kjeft. Nå må vi bli hørt

I kveld kunne trolig Kristina Ringvold (46) stått svartkledd bak sceneteppet på Rockefeller og sørget for at gitaristens lyd strømmet feilfritt til publikum. Eller kanskje hadde hun sittet spent i en bil med et band på vei fra en konsert til en annen på turné.

Denne kvelden gjør hun ingen av delene. Hun har nesten ikke kunnet utøve yrke sitt som lydtekniker siden 12. mars.

Denne kvelden går hun i stedet skulder til skulder med kolleger gatelangs for å se Oslos scener lyse opp i rødt. Hun er en av titusenvis av frilansere og selvstendig næringdrivende som jobber i lyd- lys og bildebransjen i Norge, som nå frykter for sitt yrke.

KRISE: Red Alert-aksjonen har hentet inspirasjon fra utlandet og valgte onsdag å farge over 110 scener i rødt for å få oppmerksomhet rundt krisen bransjen står i. Bildet viser det nye Munchmuseet. Foto: Fanny Bu / TV 2

Lyste opp over hele landet

Ordningen med pengestøtte for selvstendig næringsdrivende og frilansere som kom i april, har sørget for at teknikere og musikere så langt har overlevd koronakrisen. Nå har regjeringen har bestemt at de stopper ordningen fra og med 1. november.

Dette har fått bransjen til å protestere. Onsdag samlet de seg til felles aksjon, og lyste opp anslagsvis 110 scener rundt i landet i rødt på 20-slaget.

Svart er arbeidsfargen til denne yrkesgruppen, for å synes minst mulig når de arbeider rundt og bak scenen. Men onsdag var rødfargen et bevisst valg:

– Vi har valgt fargen av to grunner. Rødt er en varselfarge som viser at bransjen står i fare. Rødt symboliserer også hvordan Kultur-Norge blør, og vi ønsker å vise hvilke bygg som kommer til å stå tomme når bransjen er død, sier Magnus Boyd.

Han jobber som lysdesigner og er initiativtaker bak aksjonen Red Alert Norge.

Boyd er dypt bekymret over hva som kommer til å skje om kompensasjonsordningen ikke utvides. Han anslår at 75 prosent av alle som jobber i bransjen er selvstendig næringsdrivende.

– Ordningen har vært livsviktig for at vi skal overleve og for at vi skal kunne stå løpet ut. Hvis den ikke utvides er vi redd for at det kommer til å medføre et mannefall i bredt spekter i kulturbransjen, sier han.

LYDTEKNIKER: Kristina Ringdal har vært selvstendig næringsdrivende lydtekniker i 20 år. Foto: Fanny Bu / TV 2

Mistet alle oppdrag

Når det røde lyset farger ansiktet til Kristina Ringdal ved foten av Den Norske Operaen blir hun tydelig berørt.

– Jeg husker at jeg ble sendt hjem fra jobb da jeg var på en skoleturné i Nord-Norge den 13. mars. 17. mars hadde hele kalenderen gått fra rødt til grønt. På fire dager var alt borte, forteller Ringdal.

157 jobber forsvant på de dagene. Samboeren hennes, som jobber i samme bransje, mistet cirka 200 planlagte jobber.

– Jeg husker at jeg satt i leiligheten de første dagene og begynte å se på hvor mye penger vi hadde. Hvor lenge kan vi betale husleie, når må vi flytte. Jeg var livredd og kaldt fokusert, sånn som man må være når det virkelig brenner, sier hun.

– Viktige i krisen

I tillegg til å være urolig over sin egen situasjon, var Ringdal også bekymret for alle kollegene. Mens hun tar stegene oppover den rødmalte operaen onsdag kveld, nevner hun fellesskapet ofte.

– I vårt yrke er vi vant til å jobbe i flokk for å oppnå noe. Vi vil ikke stå på scenen, men vi jobber for at andre kan gjøre det. Kultur og underholdning er en glede og en pause i hverdagen til folk. Derfor er også vi viktige under krisen. Nå får vi ikke gitt det til hverken oss selv eller andre, sier 46-åringen.

Hun har jobbet som selvstendig næringsdrivende lydtekniker i 20 år. Hadde det ikke vært for kompensasjonsordningen hadde hun måttet gi opp yrket sitt for flere måneder siden.

– Frykter du at du må finne deg en annen jobb etter 1. november?

– Jeg vet at jeg må det hvis ikke ordningen forlenges. Da må jeg legge ned firmaet. Da forsvinner min og alle mine kollegers kompetanse fra kulturtilbudet. Det er litt som at man fjerner 12 bokstaver fra alfabetet. Kulturtilbudet overlever det, men det blir ikke bra, sier Ringdal.

KOMPETANSE: Ringdal er bekymret for at viktig kompetanse vil forsvinne fra kulturbransjen om selvstendig næringdrivende blir tvunget til å bytte bransje. Foto: Fanny Bu / TV 2

Å betale regninger

Regjeringen setter av 900 millioner kroner til en ny stimuleringsordning for arrangementer i kultursektoren fra 1. oktober.

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet. Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Boyd mener at den nye stimuleringsordningen ikke er egnet til å fange opp alle berørte i bransjen.

– Vi synes det er merkelig å avslutte en ordning som har truffet de som har trengt det. Den har ikke gitt oss et ekstravagant liv, men vi har kunnet betale regninger. Når den forsvinner er folk redde og veldig bekymret for hva som kommer til å skje, sier han.

Heller ikke Ringdal føler seg trygg på at en ordning som skal stimulere til kulturarrangementer vil være nok for at de selvstendige næringsdrivende i bransjen skal overleve.

– Jeg har fått 17 nye oppdrag, men alt er veldig sårbart. Om én person får påvist korona eller et sted må minske publikumskapasiteten, så mister jeg jobben. Det er ingen som vil betale en regning for en jobb som ikke ble gjort, sier hun.

OPPDRAG: Kristina Ringvold skulle egentlig hatt tre oppdrag på operaen i 2020. To av dem ble avlyst. Foto: Fanny Bu / TV 2

Vil bli hørt

Red Alert ønsker at regjeringen skal forlenge kompensasjonsordningen til bedriftene er tilbake på beina. Eller at det kommer en ny ordning, som treffer like godt.

– Siden vi mistet jobben vår har vi holdt kjeft, respektert smitteverntiltakene og at Norge måtte stenge ned. Vi skjønner at vi er det første som ryker og det siste som kan åpnes opp. Men nå brenner det faktisk mest hos oss, så nå må vi bli hørt, sier Ringvold.

Scener og kulturbygninger over hele landet ble lyst opp onsdag. Spekteret strekker seg fra trekløveren Deichman Bjørvika, Munchmuseet og Den Norske Operaen i Oslo til små konsertlokaler på bygda nord i landet.

Demonstrerte

RØDT: Også Deichman Bjørvika var opplyst i rødt onsdag kveld. Foto: Fanny Bu / TV 2

Tidligere onsdag demonstrerte Red Alert utenfor Stortinget. I tillegg til at det ble holdt flere appeller fra bransjen selv, var også flere politikere til stede.

Regjeringen og kulturminister Abid Q. Raja fikk gjennomgå i appellene til Anette Trettebergstuen (AP) og Kari Elisabeth Kaski (SV). De minnet om at kulturlivet har vært i krise i sju måneder og fortsatt står midt i den.

– Dette vitner om en kulturminister som ikke forstår hvordan kulturlivet og deres bransjer fungerer, og som ikke lytter, sa Trettebergstuen ifølge NTB.

Kaski påpekte at bransjens 13 milliarder i årlig verdiskaping «ikke er småtterier»:

– Regjeringen må snart innse at det dere driver med, er næringsvirksomhet og verdiskaping, sa SV-politikeren.

NTB skriver at arrangørene også inviterte kulturminister Abid Q. Raja, men at han ikke dukket opp.

– Kulturministeren holdt pressekonferanse på samme tid som markeringen, uten å nevne vår sak, sa Boyd under demonstrasjonen.