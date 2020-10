«Hauge er glansbildet på suksesshistorien om Bodø/Glimt»

Men hvis du bare er glad i å lese eventyr må jeg dessverre skuffe deg.

I virkeligheten er det faktisk ikke mer spennende enn at det er et resultat av hardt arbeid.

Både fra gutten selv – og en ambisiøs fotballklubb.

Sent mandag kveld ringte Jens Petter Hauge til Kjetil Knutsen for å fortelle at både han og klubben var nær en enighet med AC Milan, og at han skulle reise til Italia for å sluttføre forhandlingene tidlig tirsdag morgen.

Han avsluttet samtalen med å takke Knutsen for «samarbeidet de siste 1,5 årene».

Til opplysning har Knutsen har vært treneren hans i tre år. Men det er først det siste året at Hauge har nytt full tillit og vært Knutsens soleklare førstevalg.

En humrende Knutsen fortalte meg at han trakk på smilebåndet av den kommentaren – nettopp fordi det viser hvilken vinnerskalle Hauge har.

Motgangen han hadde i årene før det store gjennombruddet eksisterte ikke i Hauges tidsregning.

Og spesielt det siste året har Knutsen fått se en spiller som virkelig har jobbet steinhardt for å ta det steget han nå gjør.

Da Knutsen kom inn i Glimt i 2017, opplevde han at Hauge i starten var mest interessert i å utvikle den tekniske delen av spillet sitt.

Dette har endret seg gradvis.

Og spesielt i koronapausen i vinter merket alle på Aspmyra at Hauge tok skikkelig tak i den fysiske biten. Timesvis med egentrening både på banen og i styrkerommet gjorde at Hauge kom ut av startblokkene som en kanonkule i 2020-sesongen.

Siden har han ikke sett seg tilbake.

At han nå har landet i AC Milan er betalingen for den ekstra innsatsen han har lagt ned.

Lønn for strevet har også Kjetil Knutsen og gjengen på Aspmyra fått. For Hauge er selve glansbildet på suksesshistorien om Bodø/Glimt, og skoleeksempelet på det som har vært Knutsens store visjon som øverste sportslig leder i klubben.

Målet er at Glimt skal utvikle spillere gjennom eget akademi, eller hente spillere fra lavere divisjoner, og gjøre dem til gode Eliteseriespillere.

De beste skal selges, slik at pengene igjen skal investeres i nye talenter som i beste fall kan ta samme steg som Hauge.

Det er å få dette kretsløpet til å rulle av seg selv som er det store hårete målet til Glimt. Og de er godt på vei til å få det til.

Med salget av Hauge har klubben omsatt fotballspillere for nesten 100 millioner kroner det siste året.

Det gjør Glimt til en av Bodøs største eksportbedrifter. Noe som er en bragd i seg selv. De gode nyhetene for Glimt er at de ikke budsjetterer med disse salgene i sin daglige drift. Den skal finansieres på annet vis.

Inntektene fra salg av spillere skal kun brukes på enten spillerlogistikk, eller akademisatsingen. Eller for å si det med Knutsens egne ord.

Pengene sprøytes tilbake i kretsløpet.

STJERNE: Jens Petter Hauge har herjet for Bodø/Glimt denne sesongen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Samtidig er det en erkjennelse på Aspmyra at dette arbeidet ikke blir enklere i årene som kommer.

Kampen om talentene hardner til. I vinter valgte en av landets mest lovende 16-åringer, Andreas Schelderup, å vrake Glimt til fordel for FC Nordsjælland i Danmark. Det har blitt en stor tankevekker for klubben at en ekte bodøgutt vraket sin egen moderklubb.

Foreløpig har Bodø/Glimt hatt Nord-Norge og delvis Trøndelag som sitt primære nedslagsfelt for å hente talenter.

Nå snakker stadig flere i klubben om at de må utvide dette til hele Norge, og kanskje hele Norden på sikt.

JP som han kalles i Bodø, har vært med å legge lista høyt for de som kommer bak. På mange områder. Og det er nok viktig at folk i Bodø ikke tror at dette er normalen. Gutten har tross alt spilt en drøss med landskamper fra G15 og fram til han denne uka ble tatt inn i a-landslagstroppen.

Hauge er et sjeldent talent i så måte.

Likevel har det ikke vært noen automatikk i at det skulle ende med en slik suksesshistorie vi kanskje bare har sett starten på. Derfor kan både Hauge, Knutsen, og alle andre i Glimt slå seg litt på brystet denne uka.

Det har de virkelig fortjent.

Så vet jeg at både Hauge og Glimt er smertelig klar over at det er nå den virkelig store jobben begynner.

Klubben må jobbe hardt for å fylle tomrommet etter sin største stjerne.

Og Hauge selv må jobbe minst like hardt for å vise at han ikke bare er et blaff.