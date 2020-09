Sykkelkometen (22) slo knockout på konkurrentene

22 år gamle Marc Hirschi var best i den knallharde avslutningen i La Fléche Wallonne.

Se avslutningen øverst!

Nok en gang ble La Fléche Wallonne avgjort opp legendariske og stupbratte Mur de Huy på bare 1,3 km.

Richie Porte ledet an mot toppen, men så begynte angrepene.

Til slutt vant formsterke Marc Hirschi (22) sin første klassiker. Sveitseren har hatt en supersesong. I helgen tok han bronse i VM og nylig vant han en etappe i Tour de France.

Benoit Cosnefroy ble nummer to, mens Michael Woods tok tredjeplassen.

Etterpå beskrev Hirschi rittet som perfekt fra Sunweb-lagets side, men han hadde de tungt i den siste bakken.

– Det var veldig hardt. Det er så bratt at man ikke merker tilskuerne og så må man passe på ikke å gå for tidlig. Det er så brutalt. Man må også være sterk i hodet for å sykle gjennom smerten, sa sveitseren.

Den ferske verdensmesteren Julian Alaphilippe vant i 2018 og 2019, men han sto over årets utgave.

Søndag ser du klassikeren Liège-Bastogne-Liège på TV 2 og Sumo.

Onsdag kom meldingen om at Amstel Gold Race, som skulle gått 10. oktober i Nederland, er avlyst.