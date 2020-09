Regjeringen annonserte i dag at gjenåpningen av breddeidretten begynner 12. oktober. Timingen tyder imidlertid på at breddeidretten har ofret flere måneders aktivitet helt uten grunn.

Et par dager etter at Bent Høie truet med å overstyre Oslo kommune fordi smittesituasjonen i hovedstaden var på vei ut av kontroll, kom nyheten hele Idretts-Norge har ventet på. Breddeidretten får endelig starte opp igjen med kontakttrening. Selv om dette selvsagt er gode nyheter, er det likevel en seier med bismak.

Det er nemlig ikke snakk om full åpning av hele breddeidretten.

Tidligere i sommer satte idretten selv opp en prioriteringsliste for gjenåpningen, der gjenåpningen av breddeidretten ble delt inn i fem faser. Når regjeringen nå begynner gjenåpningen av breddeidretten er det foreløpig kun snakk om de utøverne som tilhører det nivået som ble satt opp i fase 1.

Helt konkret betyr det for eksempel at man i fotballen åpner for gatelag og tilrettelagt fotball, 2. divisjon kvinner, og 3. divisjon herrer. 4. divisjon og resten av breddefotballen må fortsatt vente.

Det betyr at 42 000 breddefotballspillere og futsalspillere fortsatt ikke får lov til å trene som normalt. Det gjør ikke saken bedre at denne nyheten kommer knappe to uker etter at sesongen offisielt ble avlyst for breddefotballens del.

Smittetallene var langt lavere i sommer enn det de har vært i det siste. Det er ekstremt påfallende at gjenåpningen av breddeidretten annonseres samme uke som tiltakene strammes inn igjen i Oslo.

Hvorfor i all verden er det greit å begynne gjenåpningen av bredden nå, mens det ikke var greit i sommer?

Hvis det er forsvarlig å starte fase 1 av gjenåpningen nå i oktober, så hadde det også vært fullt forsvarlig å la breddeidretten starte opp igjen allerede i sommer. Smittesituasjonen var generelt langt bedre da, og det fremsto som smått absurd at man fortsatt ikke fikk lov til å drive med kontakttrening utendørs samtidig som resten av samfunnet gikk stadig mer tilbake mot normalen.

En vennegjeng i 20-årene kunne dra på fest hos hverandre eller sitte sammen rundt bordet på puben, men kunne ikke spille en treningskamp utendørs selv om smitterisikoen der ville vært langt lavere.

Smittevern er en krevende øvelse. Ulike tiltak må vurderes opp mot hverandre, og man må se på effekten av et tiltak kontra kostnaden av det samme tiltaket. Alt vi vet så langt tyder imidlertid på at breddeidretten har måttet ta en altfor høy kostnad sammenlignet med den faktiske smitteverneffekten av månedsvis med treningsnekt.



I pandemiens kaos og usikkerhet har breddeidretten blitt kastet under bussen.

Det er fullt forståelig at gjenåpningen av breddeidretten skjer gradvis, slik at man ikke mister kontrollen. Hovedproblemet er ikke at man følger de fasene og den prioriteringslisten som idretten selv satte opp. Problemet er månedsvis med usikkerhet for små og store idrettslag og en gjenåpning som starter altfor sent.

Hadde man begynt gjenåpningen i takt med resten av samfunnet i sommer, ville situasjonen i dag vært en helt annen. Kanskje kunne breddefotballen gjennomført sesongen 2020 i en litt amputert form. Det som er helt sikkert, er at langt flere breddeutøvere landet rundt allerede hadde vært i gang med idretten de elsker.

For to uker siden sa idrettspresident Berit Kjøll følgende til TV 2:

“Jeg opplever at myndighetene er like ivrige som idretten etter å få dette i gang, så vi håper smitten snarest mulig er under kontroll. For da er det vi som er først i køen. Disse signalene er ministrene helt tydelige på.”

Hvis dette stemmer, er det noen som ikke har gjort jobben sin. Hvis myndighetene er like ivrige på idrettens vegne som idrettens fremste talsperson, har idretten et alvorlig problem. Myndighetene skal tross alt ta hensyn til alle sider av samfunnet, mens Kjølls oppgave i sommer og i høst burde ha vært å stå fremst på barrikadene for breddeidretten. Det opplever jeg ikke at hun har gjort.

Det kanskje tydeligste eksempelet på dette er at man ikke allerede i sommer fikk på plass reguleringer som faktisk tok høyde for smittesituasjonen lokalt. Det er helt håpløst at smittesituasjonen i Oslo og Bergen har styrt hva idrettslag i Rendalen får lov til å drive med av kontakttrening. Det er verken rettferdig eller fornuftig.

Jeg er enig med Kjøll i at idretten selvsagt skal være med på smitteverndugnaden og gjøre sin del av jobben. Men breddeidretten har ikke bare tatt sin del av ansvaret. De har ofret langt mer enn man kunne forvente, uten annen takk enn å bli plassert lengst bak i køen.