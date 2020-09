KrF-veteran ut mot Lippestad og Sentrum: – Fullstendig feilslått

Dannelsen av det nye politiske partiet Sentrum får en kald skulder av Steensnæs, som har vært statsråd i tre ulike departementet. Senest fra 2001 til 2004 i olje- og energidepartementet.

– Det er en fullstendig feilslått strategi. Det vi trenger er en samling for å styrke sentrum, ikke en splittelse, sier Steensnæs til TV 2.

– Kreftene må samles for å få gjennomslag for kristendemokratiske verdier og nestekjærlighet, forvalteransvaret og den kristne kulturarven.

Han tar avstand fra det nye partiet.

– Jeg støtter ikke den nye partiledelsen. De velger en helt feil strategi.

– Frykter du dette kan vippe KrF under sperregrensa?

– Ja, vi er i en situasjon hvor vi trenger alle velgere og ikke tiltak hvor man stetter stortingsrepresentasjonen i fare. Samtidig må jeg si at jeg har liten tro på at dette kan samle store velgerskarer.

Lippestad med KrF-angrep

Onsdag morgen angrep Geir Lippestad KrF for å samarbeide med Frp.

– Hvem du leker med, sier hvem du er. Det går ikke an å si at du er for et inkludere samfunn når du samarbeidet med partiet som gjør det de kan for å splitte og skape motstrid.

– Vi er et sentrum-venstre-parti og bygger politikken på sosialdemokratiske og kristendemokratiske verdier. KrF slik vi ser det, er et parti som står mye mer til høyre og har definert seg som et borgerlig parti. Først og fremst vil jeg si innenfor klima; Ropstad angrep miljøbevegelsen. Jeg synes vi skal omfavne miljøbevegelse, sa Lippestad.

Kjell Ingolf Ropstad er uenige i kritikken fra Lippestad.

– KrF er det kristendemokratiske sentrumspartiet og er det noe vi har kjempet for er det familiepolitikk, vri politikken mot å være distriktsvennlig. Vi har fått en enorm satsing på klima og fattigdomsbekjempelse, som jeg er utrolig stolt av sier han.

Bondevik bekymret

Kjell Magne Bondevik har også sagt nei til det nye partiet.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik skriver i en tekstmelding til TV 2 at han ikke støtter prosjektet.

– Jeg er redd for at det vil splitte krefter som ellers er enig om mye. Kommer ikke til å uttale meg mer, skriver han.

Også KrF-statsråd og tidligere partileder Knut Arild Hareide advarer på sin Facebook-side om splittelse blant KrF-erne.

– Mitt ønske er at de som de kreftene som vil jobbe for de kristendemokratiske verdiene må stå samlet, skriver han.

Bystyrerepresentant i Trondheim, Geirmund Lykke, er blant KrF-politikerne som støtte Hareide under retningsvalget. Han synes ikke noe om det nye partiet.

– Dette er beklagelig. Dette vil kun øke risikoen for at flere av partiene som jobber for likeverd og miljø havner under sperregrensen, sier Lykke.