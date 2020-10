Styremedlem håper oppstarten blir forsket på

Geir Lippestad er frontfigur for det nye partiet Sentrum, men hvor lenge partiet har vært planlagt og hvordan initiativet oppstod holdes hemmelig av styremedlemmene. Lippestad selv var medlem i Arbeiderpartiet så sent som dagen før lanseringen av partiet.

En gruppe tidligere KrF-ere, har med seg Geir Lippestad i front i partiet som har fått navnet Sentrum.

TV 2 har onsdag snakket med en rekke kilder i KrF og personer som har kunnskap om prosessen.

At det i flere måneder skal ha blitt jobbet med et parti med røde KrF-ere var verken kjent for Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad eller Olaug Bollestad før denne uken, ifølge TV 2s opplysninger.

– Dagen har vært helt ubeskrivelig. Etter to timer brøt mail-systemet vårt sammen på grunn av antallet henvendelser, sier Lippestad til TV 2 onsdag kveld.

Han sier partiet etter planen skulle bruke noen måneder for å samle 5.000 underskrifter som kreves for å stille til et stortingsvalg, men:

– Nå tror jeg vi kan si vi har det på plass i løpet av helgen!

Meldte seg ut av Ap denne uken

Lippestad skal ifølge TV 2s opplysninger meldt seg ut av partiet så sent som tirsdag kveld.

– Jeg meldte ut av Arbeiderpartiet i går eller forigårs. Dagene går litt om hverandre for meg nå, bekrefter Lippestad.

De seks som nå stifter foreningen Partiet Sentrum er foruten Lippestad, Dag Sele, Irene Solli, Kristin Walstad, Kristofer Olai Ravn Stavseng og Tom Sverre Tomren. Alle, foruten om tidligere Ap-byråd Lippestad, har på et tidspunkt vært medlem eller tillitsvalgt i KrF.

TV 2 har spurt flere av stifterne hvem som tok initiativ til partiet og hva konkret som har vært hendelsesforløpet. Flere spørsmål avviser styremedlemmene å svare på.

Lippestad: Ap-folk er med

PROFILERT ADVOKAT: I tillegg til en fortid som byråd i Oslo er Geir Lippestad for de fleste kjent som advokat. Foto: Terje Bendiksby

Lippestad sier de er rundt 12 personer som står bak.

– Det er blant annet meg, også er det de som sitter i styret, og en liten gruppe til. Så har vi snakket med mennesker og fått råd og innspill, men det er oss kall det 12 stykker som har tatt initiativ.

– Hvem var de første som kom på ideen?

– Jeg vet ikke hvem som kom på ideen først. Jeg har hatt ideen en stund og vi har snakket sammen en stund, så jeg var med blant de første.

– Hvem andre var med deg?

– Nei, du, jeg må bare snakke for meg, så må du spørre de andre. Det er prosesser som vokser frem og når man bestemte seg, og når det bare var en kaffekopp, er vanskelig å si. Jeg kan bare snakke for meg selv og for meg selv har det vært de siste to månedene hvor dette er blitt konkretisert.

– Men fortell hvem som er en del av grupperingen utenom de som står åpent som stiftere eller en del av styret?

– Det er altså sentrum i norsk politikk. Tidligere MDG-ere, tidligere folk fra Arbeiderpartiet, tidligere folk fra KrF, det er Venstre, sier Lippestad.

– Hvordan har dere jobbet sammen om formingen av partiet?

– De siste ukene veldig intenst. Da har vi sittet sammen og snakket politikk og nå gjør man det på teams og digitalt.

Lippestad sier han i starten av prosessen hadde kaffekopper og fysiske møter.

– Hvem hadde du kaffekopper med?

– Det jeg tenker er at når folk melder seg inn og man har tatt et valg å stå frem, ville alle se hvem det er. Men før de står frem skal ikke jeg si hvem jeg har hatt kaffekopper med. Det synes ikke jeg er riktig.

20. september la Lippestad ut denne Twitter-meldingen. Da jobbet han intenst med politikkutvikling for Sentrum.

Trist at det ikke finnes et sentrumsparti som både kan tenke næringsutvikling, klima og humanisme. https://t.co/VSdGiOefJo — Geir Lippestad (@GeirLippestad) September 20, 2020

– Holder detaljene for meg selv

Blant de andre som ønsker å holde kortene tett til brystet er nestleder i styret til Partiet Sentrum, Irene Solli. Hun var andre nestleder i Agder KrF frem til januar i år.

– Når ble du kontaktet om dette partiet?

– Jeg ble kontaktet for en tid tilbake, sier Solli.

– Hvem ble du kontaktet av?

– Jeg fikk en henvendelse og ble spurt om å diskutere oppstarten av et nytt parti. Jeg har stått partiløs en stund og tente fort på ideen.

– Hvem var det som kontaktet deg, og hvordan ble du kontaktet?

– Det har naturlig nok vært samtaler i forkant, men vi er nå seks stiftere som ønsker å starte et parti.

– Var det en av de som er stiftere som kontaktet deg?

– Detaljene i dette holder jeg for meg selv.

Den andre nestlederen Kristin Walstad jobbet i KrFs stortingsgruppe inntil mars i år. Hun varslet 10. september at hun melder seg ut av KrF. Da var hun 1. nestleder i Viken KrF.

Walstad har ikke besvart TV 2s henvendelse.

– Kampen om fortolkningen av det kristendemokratiske verdigrunnlaget i KrF er tapt, og jeg må si «farvel», skrev Walstad på sin egen Facebook-side.

– Et spørsmål for fremtidige forskere

Tom Sverre Tomren er også ordknapp om hvordan initiativet faktisk startet.

– Vi er en gruppe mennesker som har funnet sammen elektronisk, fordi vi delte Hareides drøm om et KrF med en tydelig helning mot venstre. Det er den visjonen vi har tatt videre.

FOR FREMTIDENS FORSKERE: Tom Sverre Tomren. Foto: Ragnar Balazs Varga / Hordaland fylkeskommune

Han sier flere har snakket sammen «i forbindelse med Drivkraft-nettverket».

– Men å si akkurat hvem som hadde ideen først tror jeg ikke du får svar på, sier Tomren og legger til:

– Dette er et spørsmål for fremtidige forskere. Forhåpentligvis blir dette så stort at oppstarten av partiet blir forsket på.

– Men hvem kontaktet deg da?

– Jeg har ikke lyst å formidle ut hvem som har snakket med hvem, sier Tomren, som understreker at han selv har hatt mest kontakt med tidligere fylkesleder i Hordaland KrF, Dag Sele.

Tomren har vært medlem i KrF mellom 1997-2007, før han meldte seg ut. Mellom 2008-2018 var han medlem av Miljøpartiet De Grønne, og har også vært folkevalgt for partiet. I 2018 meldte han seg inn igjen i KrF i forbindelse med retningsvalget, før han igjen meldte seg ut igjen da det ble klart at KrF ville binde seg til høyresiden.

– Reversert tanker siden retningsvalget

Dag Sele sier han ble kontaktet på sensommeren og har vært med på den hektiske fasen de to siste månedene.

– Det er blitt mange og lange videomøter, sier han til TV 2.

TIDLIGERE FYLKESLEDER: Dag Sele stod på rød side i retningsvalget og var fylkesleder i Hordaland og sentralstyremedlem i partiet. Foto: Marit Hommedal

– Hvem kontaktet deg på sensommeren?

– Det var noen av de som står som stiftere og det har vært samtaler i flere kanaler, men jeg vil ikke konkretisere.

– Hvorfor hemmlighold?

– Det er ikke noe hemmeligheter, men jeg vil ikke gå i detalj på hvem som tenkte hva når.

– Hvor lenge har det vært snakk om å starte et nytt parti?

– Noen har hatt tanken lenge, også folk som ikke er med på prosjektet nå. Det har reversert tanker siden retningsvalget, men flere er blitt værende som medlem i KrF for å se utviklingen. Nå hadde jeg fått forholdet til KrF på avstand og følte meg partiløs.

Sele sier de nå er i gang med å bygge regionale nettverk.

– Det kan jeg ikke svare på

Kristofer Olai Ravn Stavseng er styremedlem i Sentrum og tidligere leder i Oslo KrFU.

16. september skrev han kronikken «Takk for farvel, KrF».

– Det er noe som mangler i norsk politikk. Det mangler en tydelig stemme i mange viktig spørsmål som svarer på de utfordringene vi står overfor. Bruddstykker av de svarene finner vi i mange forskjellige parti. Alt fra SV til krF, men det var ønsket om et parti som trengte å samle de gode ideene. Og et nytt alternativt, sier Ravn Stavseng til TV 2.

– Hva mangler i KrF?

– Jeg har vært aktiv tidligere og det som har frustrert meg at man tar med teologien inn i politikken. Da synes jeg at man mister perspektivet på danne et samfunn for alle.

– Når ble du informert om ideen – når ble den lansert for deg?

– Jeg ønsker ikke å gå detalj på når den ble lansert, men det er en god stund side.

– Hvorfor hemmelighold?

– Jeg ønsker ikke gå ut med detaljer om prosessen.

– Er det fordi noen av dere var aktive i KrF mens dere jobbet med dette?

– Det kan jeg ikke svare på.

– Hvem er initiativtakerne bak dette?

– Det er vanskelig å si. Det var en ide som oppstod blant flere litt samtidig. Det er ikke et enkeltmenneske å takke for dette.

– Når kom Geir Lippestad inn i bildet?

– Han har selv sagt at han har jobbet med plattformen i to måneder, men når han ble gjort kjent med prosjektet vet jeg ikke, sier Ravn Stavseng.

– Så det var KrF-ere som startet dette også heiv Geir Lippestad seg på?

– Det kan jeg ikke kommentere, som sagt så er det en ide mange har snakket om og ingen enkeltpersoner som kan pekes ut.

Får mediehjelp av tidligere KrF-rådgiver

Gunnhild Sørås er tidligere kommunikasjonsrådgiver for KrF på Stortinget.

TV 2 får opplyst at hun nå bistår det nye partiet.

– Jeg har bistått med kommunikasjonsfaglig bistand i forbindelse med etablering og lansering, bekrefter Sørås.

Også tidligere Hareide-rådgiver Dag Andreas Fedøy er positiv til etableringen.

– Jeg synes dette høres spennende ut. Dette er en stemme jeg har savnet i norsk politikk siden Hareide var partileder, sier Fedøy til TV 2.

– Har du vært med på noe i prosessen?

– Har ikke vært med å stifte partiet, men har hørt snakk om det, sier den tidligere Hareide-rågiveren som er utmeldt av KrF.