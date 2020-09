Mette (56) fikk hekken skamklipt – tordner mot kommunen

Mandag 28. september var Mette Kristiansen fra Andebu i Sandefjord kommune hos tannlegen. Da hun kom hjem ble hun forskrekket over hva som hadde skjedd med hekken hennes.

– Deler av hekken var skamklipt. Kommunen har altså vært her og klipt et lite område av hekken min, og nå ser det ikke ut her. I tillegg er det jeg som må rydde opp, sier hun til TV 2.

Kristiansen har nemlig hekk rundt hele tomta si, på cirka 70 meter.

– De har forklart meg at det handler om trafikksikkerhet, og at en av grunnene til at hekken måtte klippes var fordi jeg bor i et kryss. Jeg bor i en sving, og ingen naboer har noensinne klaget på at hekken er der. Den har stått her i mange år, og folk kjører sakte i området, sier Kristiansen.

Vært i kontakt med kommunen

Hun har selv vært i kontakt med kommunen for å få en forklaring på hvorfor en liten del av hekken ble klipt, og rotet ble dyttet inn i hagen hennes.

– De forteller meg at jeg har fått et varsel i postkassen om at hekken var for høy. Jeg har ikke sett noe til det varselet, og har heller ikke fått noen forvarsel de siste ukene. Jeg er forbanna på kommunen sier hun.

Det var Sandefjord Blad som først omtalte saken.

Dette synet møtte Mette Kristiansen da hun kom hjem fra tannlegen mandag. Foto: Privat

Føler seg overkjørt

Hekken er etter det Kristiansen husker cirka to meter høy, men blir jevnlig trimmet.

– Jeg har pratet med naboene mine, og folk sier at det er forferdelig ut akkurat nå, sier Kristiansen som føler hun får svært dårlig service fra kommunens side.

– De sier det er mitt ansvar å rydde opp etter dem. Jeg føler meg rett og slett overkjørt av kommunen.

Ikke uvanlig

Kommunalsjef i Sandefjord kommune, Sindre Væran Rørby. sier til TV 2 at dette var en lite ønsket løsning, men samtidig siste utvei.

– Retningslinjene for siktforhold er der for brukernes beste, sier han.

Rørby forstår at Kristiansen reagerer, og at det var den riktige løsningen.

– Det er ikke uvanlig at vi får reaksjoner i slike situasjoner, men kommunene har fulgt alle prosedyrer. Vi klipper mange hekker hvert år, og varsler også mange hvert eneste år. De fleste etterkommer kravet, og viser forståelse for oppfordringen, sier Rørby til TV 2.

– Hadde dere rett til å klippe hekken slik dere gjorde?

– Ja, i henhold til naboloven har vi rett til å klippe vegetasjon som henger over på kommunens eiendom etter tre ukers varsel. Det skal varsles, og det ble det gjort her.

Fått mange henvendelser

I motsetning til Kristiansen, som mener naboene ikke har reagert på hekken, forteller Rørby at de har fått mange henvendelser fra både foreldre og bilister.

– Burde dere ikke ryddet opp etter dere?

– Kommunen må bruke ressursene sine på å gjøre sikkerhetstiltakene. Huseieren har selv hatt mulighet til å utføre dette arbeidet selv etter varsling.

– Er dere enig i at det ikke ser veldig pent ut?

– En hekk som må beskjæres så grundig som denne vil naturlig nok fremstå mindre pent enn om den hadde stått urørt. Våre maskiner er store, så vi anbefaler jo eiere å gjøre dette selv. En regelmessig beskjæring av hekken vil antagelig gjøre det estetisk bedre, sier Rørby.