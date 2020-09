Skandalepapegøyer fjernet fra dyrepark – kalte sjefen «en feit fitte»

– Dra til helvete, ropte papegøyene til besøkende i en dyrepark i England. Det ble for mye for ledelsen.

Fem papegøyer er ikke lenger å se for besøkende i dyreparken i Lincolnshire øst i England.

Årsaken er at de ble for grov i målet mot besøkende og ansatte i parken.

– De tok helt av, de bannet alle sammen, sier daglig leder Steve Nichols til CNN.

– Vi ble litt bekymret for barna. Jeg ble kalt en feit fitte hver gang jeg gikk forbi, sier han.

Intelligente fugler

Kort tid etter at de ankom dyreparken ble de fjernet fra besøksområdet.

Fulgene er nå splittet fra hverandre, og dyrepasserne håper nå de vil glemme ordene de har lært, skriver BBC.

Nichols forklarer at når papegøyene får en respons på banningen, enten at folk blir sjokkerte eller noen ler, blir den oppmuntret til å si det mer.

– Mellom de fem papegøyene kunne en banne og en annen le, og sånn fortsatte det, sier Nichols.

Grå jakopapegøye regnes for å være en av de mest intelligente fuglene i verden, er veldig vokale, lager mye lyd og er god til å prate, ifølge nettsiden Dyrebar. Ifølge nettsiden er jakopapegøyen den beste imitatoren blant papegøyer, og er kjent for å kunne lære over 500 ord.

Donert bort

De fem jakopapegøyene, kalt Eric, Jade, Elsie, Tyson og Billy, ble gitt til parken fra fem forskjellige eiere på samme uke og ble plassert i samme bur før de ble splittet og nå fjernet fra besøksområdet.

Foruten å banne på andre, bannet de også på hverandre.

– «Dra til helvete», var den vanligste, sier Nichols.

INTELLIGENT: Denne papegøyerasen regnes som en av de mest intelligente, ifølge nettsiden Dyrebar. Foto: Lincolnshire Wildlife Park

Ledelsen håper at nå som de er fjernet fra besøksområdet og splittet opp, så vil de bli litt mer familievennlige etter hvert.

– Jeg håper de lærer andre ord i andre kolonier. Hadde de lært de andre banneord, hadde vi endt opp med 250 bannede fugler. Jeg vet ikke hva vi hadde gjort da, sier daglig leder Steve Nichols til BBC.

Nichols sier at de får inn bannede papegøyer tre til fire ganger i året, men pandemien har ført til en økning i donasjoner av papegøyer. Nylig tok de imot åtte papegøyer på én dag, normalt får de inn en eller to i løpet av to uker, skriver CNN.