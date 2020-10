Spår hjertesorg blant Premier League-managere

Flere av managerprofilene i Premier League sitter nå i jobber der klubben betyr ekstra mye for dem i utgangspunktet. Det kan gjøre at ting blir stygt, spår TV 2-kommentator

Tre runder ut i Premier League-sesongen har man begynt å se konturene av hvordan ting kan komme til å utarte seg. Regjerende mester Liverpool har satt standarden og fått med seg Everton og Leicester på tre strake triumfer, mens det med motsatt fortegn er blitt utelukkende tap for Burnley, Sheffield United og Fulham.

Samtidig har hardtsatsende Liverpool-utfordrere som Chelsea og de to Manchester-klubbene alle kommet halvskjevt ut. Det er trolig for tidlig å spekulere i at managersparkinger er like om hjørnet, men tematikken blir allikevel tatt opp i denne ukens utgave av TV 2s Premier League-podkast, aktualisert av at Frank Lampards Chelsea så grusomme ut i store deler av 3-3-oppgjøret mot WBA og nå står med fire poeng på tre kamper.

– Er han litt fredet på grunn av navnet sitt? Du kan tape mot Liverpool, det er greit nok, men 3-3 mot West Bromwich er ikke bra nok. Hjemme mot Crystal Palace i neste kamp må de vinne. Det er brukt over to milliarder kroner på nye spillere, sier programleder Espen Ween, som også omtaler Premier League som en «knallhard resultatbusiness».

Spår hjertesorg: – Legendene kommer til å stå for fall

Lampard hadde en enorm spillerkarriere i Chelsea, og er langt ifra den eneste av de nåværende Premier League-managerne som befinner seg i en rolle managerjobb for en klubb som betyr ekstra mye for ham i utgangspunktet.

– Det er ekstremt mange klubber i Premier League som har det sånn nå. Det er veldig mye hjertesorg i vente for mange, for legendene kommer til å stå for fall en etter en her. Hvis det er en ting som er sikkert i Premier League, så er det at det skiftes ut mye managere, sier Peder Mørtvedt.

TV 2-kommentatoren sikter til både managere som Lampard i Chelsea, Ole Gunnar Solskjær i Manchester United og Mikel Arteta i Arsenal, som kan vise til en fortid som spiller i sin nåværende klubb. I tillegg har man også folk som Dean Smith i Aston Villa og Steve Bruce i Newcastle, som i dag er managere for sine barndoms favorittklubber.

– Det er mange der som er i den «litt spesielle relasjonen til klubben-boblen», og mange kommer til å ryke. Da kan det fort bli litt stygt. Vi får se. Lampard er nok littegrann fredet, og han får nok en god sjanse til å overbevise også, men det er klart at det er resultatene som bestemmer, sier Mørtvedt.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj har tidligere vist liten nåde med populære managere som blant andre José Mourinho, Carlo Ancelotti og Roberti Di Matteo, men TV 2s kommentator-ekspertise er allikevel samstemte om at det neppe brenner under beina på Lampard foreløpig. Allikevel viser de til ferske eksempler også fra andre klubber på at fotballen er en brutal bransje.

– I Chelsea så har de jo ikke vært redde for å bytte managere. Han har vel kjøpt seg litt tid med det han har gjort for klubben sin, men så sitter vel han like utrygt som de aller fleste. Vi så jo det med Ranieri og det han gjorde for Leicester. De ryker jo uansett ut når resultatene uteblir, sier Endre Olav Osnes.

En annen som har fått en tøff start er Sheffield United Chris Wilder, en av forrige sesongs store managerprofiler. Tre strake tap fra sesongstart av er ikke det forrige sesongs høytflyvende Blades hadde håpet på, men akkurat for Sheffield-klubbens del tror ekspertisen at det sitter noe lengre inne å begynne å snakke om endringer på managersiden.

– Nå har de Arsenal borte, og de må opp nå. Jeg synes det er litt faretegn der. Jeg tror Chris Wilder sitter så trygt som det går an å sitte, det er ikke det, men jeg tror dette kan bi en tøff sesong for Sheffield United, sier Ween.

FAKTA: Premier League-managerne og deres relasjon til sin nåværende klubb Mikel Arteta, Arsenal

Spilte for klubben fra 2011 til 2016 og var kaptein de siste årene

Oppvokst som Villa-fan og med en far som jobbet på Villa Park

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet

Lengstsittende manager i Premier League. Ledet klubben siden 2012

Spilte for klubben fra 2001 til 2014 og er en av dens største legender

Spilte ungdomsfotball i klubben på 60-tallet. Oppvokst som Palace-fan

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet

Spilte for klubben fra 2013 til 2017. Ledet dem til opprykk i 2019/20.

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet. Ledet dem til opprykk i 2019/20.

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet. Ligamester med dem 19/20

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet. Ligamester med dem 17/18, 18/19

Spilte for klubben fra 1996 til 2007 og skrev seg inn i klubbhistorien som matchvinner i CL-finalen i 1999

Oppvokst som Newcastle-fan

Spilte for klubben fra 1986 til 1992 og i 1998/99-sesongen. Fra Stocksbridge, en halvtime fra Bramall Lane

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet, men Daniel Levy har forsøk å hente ham ved flere anledninger opp gjennom årene

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet. Ledet dem til opprykk i 2019/20.

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet

Ingen kjent tilknytning til klubben i utgangspunktet. Ledet dem til opprykk i 2017/18.

