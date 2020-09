Nå er han firebarnsfar

Tidligere i år la både den amerikanske komikeren Kevin Hart (41) og kona Eniko Parrish (36) ut innlegg på Instagram, der de avslørte at de venter sitt andre barn sammen.

– Midt oppi alt dette som skjer priser vi oss lykkelige, og vi kunne ikke vært mer takknemlige, skrev Parrish på Instagram.

– Snart er vi en familie på seks! skrev hun videre.

Det hadde hun helt rett i for i går kom lille Kaori Mai Hart til verden.

– En liten bit av himmelen er sendt ned til jorden. Velkommen til verden jenta mi, vi kunne ikke elsket deg mer, skriver hun på Instagram idag.

Ulykke

Fra før har paret sønnen Kenzo (2), mens Kevin Hart er også far til 15 år gamle Heaven og 12 år gamle Hendrix, som han fikk med sin ekskone Torrei Hart.

I september 2019 var den verdenskjente komikeren involvert i en alvorlig bilulykke. Ifølge politiet ble ulykken forårsaket av hensynsløs kjøring, og både Hart og sjåføren ble sendt til sykehus med alvorlige ryggskader.

– Verden har forandret seg for alltid, har komikeren tidligere uttalt om hendelsen.

Hadde korona

Da komikeren opptrådte på et stand-up-show i august, avslørte den amerikanske superstjernen at han hadde testet positivt for Covid-19 for flere måneder siden, ifølge Page Six.

Hart var et av innslagene under Dave Chappelles utendørsarrangement «An Intimate Socially Distanced Affair» i Yellow Springs i Ohio, da han fortalte hvorfor han hadde holdt tett om diagnosen.

– Problemet er at jeg hadde det omtrent samtidig med Tom Hanks, og da kunne jeg ikke si noe om det, for han er jo mer berømt enn det jeg er, uttalte Hart.