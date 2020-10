Birgit sjokkerte seerne med benbevegelser – nå forklarer hun hvordan det er mulig

Paralympics-utøver Birgit Skarstein (31) og dansepartneren Philip Raabe (20) har lørdag etter lørdag gjort fordommer til skamme med imponerende rullestoldans i Skal vi danse.

Forrige lørdag imponerte de faktisk så mye, at flere seere begynte å tvile på om Skarstein fortsatt er lam.

– Det var veldig mange som sendte meg melding – folk jeg ikke kjenner – som lurte på om jeg faktisk var lam på ekte, sier Skarstein etterfulgt av sin karakteristiske, trillende latter.

Se parets imponerende dans fra forrige lørdag:

– De spurte om det var kødd, men det er ikke kødd – jeg er lam på ekte, forsikrer hun.

Noe følelse i venstre ben

For elleve år siden gjennomgikk idrettsutøveren en av flere operasjoner i leggen som følge av en badeulykke i Thailand. Skarstein fikk epidural i ryggen under operasjonen, men bedøvelsen gikk ikke ut som den skulle. Få dager senere var hun erklært lam fra livet og ned.

Skarstein har imidlertid det som kalles en inkomplett skade.

– Det vil si at det er noe som funker lite grann under skadestedet. Du vet når føttene dine sovner, også er du helt nummen? Litt sånn har jeg det i venstre ben. Hvis noen tar på meg, så kjenner jeg at de gjør det, men det er som om jeg har på meg en termodress, forklarer Skarstein.

Hun forteller at hun også kjenner hvor det venstre benet er til enhver tid. Det høyre benet har hun derimot ingen kontroll på.

– Det har vært mange ganger at jeg har vært ute og svømt for eksempel, også kjenner jeg at noe treffer meg i ryggen. Så får jeg panikk fordi jeg frykter at jeg har blitt hoppet på av en fisk, eller truffet av en stokk eller noe, men så er det bare det høyre benet mitt, sier hun og ler høyt.

Triks og teknikk

Selv om hun har litt følelse i det venstre benet, er det ikke særlig funksjon i noen av dem.

– Men jeg har lært meg noen triks, for eksempel å bruke tyngdekraften til å flytte på dem. Også har jeg lært meg mange teknikker for å flytte på bena med resten av kroppen. Jeg kan starte en bevegelse i skuldra og få denne til å gi utslag i bena – eller bruke armene, forklarer hun.

Etter en lang karrière som idrettsutøver har hun blitt godt kjent med kroppen og hva denne er i stand til å gjøre. Skarstein legger dog ikke skjul på at det ligger mye arbeid bak å få dette inn i dansen.

– Vi prøver og feiler hele tiden. Det er jo ikke sånn at Philip kan gå hjem og legge en koreografi til en sang også komme tilbake og lære meg denne. Vi jobber veldig tett for å finne ut hva som er mulig, forteller 31-åringen.

Full av blåmerker

Allerede i begynnelsen skjønte danseparet at de måtte doble treningsmengden. Halvparten av tiden bruker de nemlig kun på å finne ut av hva de kan få til, for så å bruke resten av tiden på å lære koreografien de har kommet fram til.

GODT SAMSPILL: Birgit Skarstein og dansepartneren Philip Raabe trener mye sammen for å lage og lære nye koreografier. Foto: Espen Solli / TV 2

31-åringen innrømmer at det blir en del knall og fall.

– Vi har så mye blåmerker! Både jeg og Philip er fulle av blåmerker fordi vi tryner så mye, sier Skarstein.

Men slikt gir resultater.

– Vi får et veldig godt samspill oss imellom når vi hele tiden må forske oss frem til bevegelsene sammen, begynner idrettsutøveren.

– Vi har testet mange grenser. For hvis du skal finne ut akkurat hvor denne grensa går, så forutsetter det at man tør å gå forbi og gå på trynet. Deretter handler det om å legge seg så tett opptil den grensen som mulig, for å få det så kult som mulig, men også få det til, forklarer Skarstein.

Kranglet med seg selv

Lørdag skal kjendisene danse historien om vendepunktet sitt. Birgit og Philip skal danse cha-cha-cha til Sigrids «I Don't Feel Like Crying».

– Den passer perfekt til den historien jeg skal fortelle!, sier trønderen entusiastisk.

– Etter at jeg ble skadet brukte jeg veldig lang tid på å krangle med kroppen min – prøve å krangle meg tilbake til mitt eget liv – og si: «Jeg skal ikke ha med meg livet inn i rullestolen, men ha med meg rullestolen inn i livet», sier hun.

Birgit prøvde lenge å trumfe gjennom å skulle leve akkurat som hun hadde levd før.

– Jeg brukte kroppen min på en måte som ikke var smart. Jeg greide det, jeg fikk det til, men jeg ble veldig sliten av det, erkjenner Skarstein.

Måtte ta grep

Hun skjønte til slutt at hun måtte ta noen grep for å tilpasse livet til den nye hverdagen i rullestol. Først da fikk hun igjen ork til å bruke energi på alt det andre hun ville utrette.

– Det jeg vil fortelle på lørdag er at vi alle sammen er et sett av sterke og svake sider. Ingen kan defineres ned til én egenskap, begynner Skarstein.

EN STØRRE HELHET: Birgit Skarstein understreker at et menneske slettes ikke kan defineres av én egenskap, men at man må se alle egenskapene i en helhet. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det er jo ikke sånn at jeg er Birgit i rullestol. Nei, jeg er Birgit, og jeg er positiv og løsningsorientert, ganske sterk i overkroppen, ganske svak i underkroppen, samarbeidsorientert, og en litt utålmodig type. Alle disse egenskapene utgjør en regnbue sammen. Man trenger å se en større helhet enn det du kan se fra utsiden. Både for deg selv, og for andre, avslutter hun.

Se Skal vi danse lørdag klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Se hva som foregår i Skal vi danse-kulissene i Dansebobla på TV 2 Sumo.