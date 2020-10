Bekreftet: Jens Petter Hauge har signert femårskontrakt med Milan

Artikkelen utvides

Jens Petter Hauges agent Atta Aneke bekrefter overfor TV 2 at Jens Petter Hauge har signert en femårskontrakt med AC Milan.

– Det føles veldig bra, og ikke minst veldig riktig, sier Hauge til Bodø/Glimts hjemmesider.

– AC Milan er en av de største klubbene i verden, med sju Champions League-titler. Det er en klubb som er bygget for å vinne, og som har lyst til å vinne titler. Det kan passe meg bra, sier Hauge.

Hauge reiste til Milano fra Bodø tidlig tirsdag morgen. Etter koronatest, legesjekk og sluttforhandlinger, er overgangen nå i boks.

Prisen Bodø/Glimt har solgt for skal være på i overkant av 50 millioner kroner.

Angriperen har vært i blendende form for Glimt denne sesongen. Han har 14 mål på 18 kamper i Eliteserien. I Europaligakvaliken mot nettopp AC Milan, imponerte han med storspill og sørget for at overgangen fikk virkelig fart på seg.

Milan har åpnet sesongen med to seirer på rad. De spiller Europaliga-playoff mot Rio Ave torsdag og møter Spezia i Serie A søndag.