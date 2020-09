Nå har de kjøpt sammen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Jan Thomas (53) solgte boligen på Frogner i Oslo for nærmere 10 millioner kroner. Nå har han investert i ny bolig med kjæreste Harlem Alexander.

Kjendisstylist og TV-personlighet Jan Thomas, tar forholdet med kjæreste Harlem Alexander, ett steg videre.

Paret møtte hverandre under innspillingen av «Jan Thomas søker drømmeprinsen», og Harlem flyttet raskt inn i boligen til Jan Thomas på Frogner.

Nå har de kjøpt et nytt felles hjem.

Solgte med millionoverskudd

Onsdag la begge ut bilder på sin Instagram-profil, som hintet til et boligkjøp.

– Vi har kjøpt, skriver Harlem Alexander til God kveld Norge.



Paret har foreløpig ikke svart på God kveld Norges henvendelser om hvor den nye boligen ligger. Det som er sikkert er at det lykkelige paret har en god sum og kjøpe for.

I august ble det kjent at Jan Thomas skulle selge drømmeboligen på Frogner i Oslo med en prisantydning på 10 milllioner kroner. Kjendisstylisten kjøpte det for 7,2 millioner kroner, men totalrenoverte hele boligen før han flyttet inn. Det ga resultater.

Huset ble solgt for 9 810 000 kroner i september, skriver Dagbladet. Altså under takst, men med et godt overskudd etter oppussingen.

Paret flytter ikke alene inn i den ny boligen. I august ble det kjent at de skulle bli foreldre til lille Tyr, en liten hund av rasen Maltipoo.