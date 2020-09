Astrofysiker: – Noe de mener vi bør beskyttes mot

Noen mener de finnes, andre mener det er en naturlig forklaring på de fenomener en kan se på himmelen.

Hvis UFO-er ikke finnes, hvorfor opprettet hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, en egen UFO-gruppe så sent som i august i år? Astrofysiker Eirik Newth mener å ha svaret.

Astrofysiker Eirik Newth. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Spørsmålet har rullet og gått siden andre verdenskrig, og i sommer fikk den en ny aktualitet, da kvalitetsavisen New York Times hadde funnet ut at det foregår noe – igjen, forklarer astrofysikeren.

Myndighetene i USA forsøkte lenge å holde møtene mellom kjente og seriøse politikere i Kongressen og eksperter fra flyvåpenet hemmelig for offentligheten.

– De kan jo ikke si noe om møtene, for de er klassifisert, men det er funnet materiale som ikke kan være laget av mennesker og det er denne filmen, sier Newth.

Videoen Newth refererer til, er fra et amerikansk jagerfly i april 2020.

– Unormal for vår tid

– Videoen viser jagerpiloter fra luftforsvaret, som filmer et objekt som flyr innmari fort over sjøen, antagelig i lav høyde og med stor hastighet. Pilotene blir overrasket, for de ser noe de ikke er vant til å se – det er også et viktig poeng, understreker astrofysikeren.

Eirik Newth mener det finnes UFO-er, men tror verken det er UFO eller romskip man ser på videoen.

Se videoen øverst i videovinduet!

– Jeg er ikke god nok til å forklare lett hva det er, men det noe veldig lite. De har ikke funnet ut hvor langt unna den er eller hva den er laget av, men den er unormal for vår teknologi. Og den beveger seg i en hastighet som er unormal for vår verden, forklarer han.

«UFO-gruppen», som er satt sammen av seriøse mennesker i USA, skal forske grundig på hva dette kan være, og det vil koste milliarder av kroner.

Kan det være andre tidsdimensjoner?

Newth forklarer at det er forsvarsgrunner som gjør at de skal forske på objektet, som for eksempel å finne ut om det kan være en drone eller rakett fra Kina. Det mener han det åpenbart ikke er i denne videoen.

– Den fysikken vi har i dag, tilsier at det kan være parallelle universer og høyere dimensjoner. Hvis vi skal finne en forklaring ligger det antagelig i de andre delene av fysikken, som handler om andre tidsdimensjoner. Hvis det finnes vesen som kan reise hele veien til jorda i romskip, vil de også ha kontroll på tid – for tid og rom henger sammen. Kan det være beskjeder fra fremtiden? Er det oss om tusen år? Kameraer fra fremtiden? God morgen Norge fra år 2030?

– Romvesen er det minst kreative, egentlig, derfor forstår jeg ikke hvorfor de må holde alt så hemmelig.

For Newth handler det ikke om noe overnaturlig, men kjent fysikk. For han koker det uansett ned i én ting:

– De har skjult ting for oss i 60-70 år. Hva det enn er, er det tydeligvis noe de mener vi bør beskyttes mot.