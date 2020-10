Skulle avsløre falske klokker: – Jeg ble holdt fanget i butikk

– Her er butikken, peker Yasemin Kenaroğlu.

TV 2 møter den tyrkiske advokaten midt i hjertet av Europas piratvarehovedstad, Istanbul. Hun representerer noen av verdens største merkevarer innen alt fra bilindustrien, mote og luksusprodukter, til farmasøytbransjen.

Hun har tatt oss med til en butikk, som for en stund tilbake solgte falske klokker.

Hennes klient, en kjent stor luksusmerkevare, ba henne ransake butikken for å beslaglegge de falske klokkene.

Ble holdt fanget

– Jeg dro dit sammen med to polititjenestemenn. Mens vi holdt på å telle og loggføre klokkene, fikk tjenestemennene en telefon, og så forlot de butikken, forteller Kenaroğlu til TV 2.

FANGET: Advokat Yasemine Kenaroğlu utenfor butikklokalene hvor hun ble holdt tilbake under en ransakelse. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg ble værende igjen alene i butikken. Da jeg ville ta med meg de falske klokkene ut, ble jeg stoppet av de i butikken, sier Kenaroğlu.

– De sa at jeg ikke fikk lov å forlate butikken med klokkene, og jeg ble værende der i 6-7 timer før en opprørspolitistyrke kom og reddet meg, fortsetter hun.

– Det var en av de vanskeligste opplevelsene jeg har hatt i mitt arbeidsliv.

Til tross for at de fant hundrevis av falske klokker i butikken, tapte advokaten og hennes klient saken i retten, og selgerne kunne fortsette virksomheten som om ingenting hadde skjedd, ifølge advokaten.

Kynisk og farlig industri

Istanbul i Tyrkia er en turistattraksjon, et handelssentrum i Europa og et mekka for dem som produserer og selger falske merkevarer.

FAKE: Produksjon av falske luksusvesker på et bakrom i Istanbul. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

I flere reportasjer har TV 2 brukt skjult kamera for å vise baksiden av verdens største kriminelle industri. Her utnytter bakmenn blant annet syriske flyktninger for å få laget sine produkter, og de som forsøker å motarbeide piratvareindustrien lever farlig.

– I teorien er piratvarekopiering forbudt i Tyrkia, og strafferammen er bøter eller fengsel, men i praksis gjelder ikke loven, sier Yasemin Kenaroğlu til TV 2

FAKE: Skinnrester fra det velkjente mønsteret luksusdesigner Louis Vuitton bruker. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer RESTER: Skinnrester fra falskproduksjon. Her merket med Benetton. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer FAKE: Pappesker med falske varer klar for eksport. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer FAKE: Stor aktivitet i en handlegate for falske varer i Istanbul. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer Lastebilder losser piratvarer, Istanbul, Tyrkia Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer

Kenaroğlu hevder at det ikke er hjelp å få fra tyrkiske myndigheter i denne kampen.

– Det er områder som er kjent som himmel på jord for piratkopiererne. Alle vet hva de driver med, inkludert myndighetene, domstolene, merkevareeiere. Men de har fått holde på i mange år, og tjent masse penger hver eneste dag, og ingen gjør noe med det, sier Kenaroğlu.

Vanskelig å ransake forfalskerne

Den tyrkiske advokaten sier at lovverket er konstruert på en måte som gjør det vanskelig å forfølge forfalskerne rettslig.

For å få et rettsmøte må advokatene fremlegge en salgskvittering eller kvittering for en korttransaksjon for et kjøp som er gjennomført innenfor de siste 24 timer - sammen med produktet. På kvitteringen må det fremkomme riktig adresse på butikken der man kjøpte produktet.

I tillegg må man ha en rapport fra en ekspert som slår fast at produktet er falsk.

– Alt dette må fremskaffes på under 24 timer for å få en rettslig kjennelse på at man kan foreta en ransakelse, sier Kenaroğlu, tydelig oppgitt.

– Vi prøver å gjøre noe med det, men alle instrumentene våre er tatt fra oss. Vi prøver å vinne en kamp, men vi er uten sverd, skjold og rustning, fortsetter hun.

Krever lovendring i Norge

Advokat Trygve M. Gravdahl i advokatfirmaet Ræder mener norske forbrukere er et viktig ledd for å opprettholde den kriminelle industrien i Tyrkia.

– De som produserer og de som selger piratvarer er helt avhengige av å få omsetning på dette. Norge og nordmenn er et attraktivt land fordi vi har høy kjøpekraft, sier Gravdahl.

ADVOKAT: IPR-advokat Trygve M. Gravdahl i Ræder. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han minner om at vi lever i en globalisert verden hvor handel med disse varer enkelt gjøres over nettet.

– Vi har god råd, og bruker mye penger på å kjøpe personlige produkter. Derfor er Norge og nordmenn et attraktivt land, sier han.

I dag er det lov for en privatperson å kjøpe falske produkter til personlig bruk. Det vil advokaten forby.

– Et forbud i seg selv vil virke preventivt. Vi vet at nordmenn generelt har en ganske slapp holdning til dette med piratkopier. Det er ganske mange som synes at det er helt greit, sier Gravdahl.

– Vi mener at årsaken til det kan også ligge i at det ikke er forbudt.

– De aller fleste vil unngå å gjøre noe som er forbudt, sier Gravdahl, og fortsetter:

– Gjennom å innføre et forbud, så vil man gi tollvesenet mulighet til å stanse flere enkeltforsendelser enn det de kan gjrøe i dag. Dessuten vil de kunne hindre den type import som i dag gjøre gjennom å sende småpakker under dekke av å være til privatbruk - de vil også kunne stanses.