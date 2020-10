Ute av Skal vi danse etter sesongens første duell

Lørdag kveld møttes ni par på H3 Arena på Fornebu, for å kjempe om en plass videre i årets Skal vi danse-konkurranse. Temaet for dansene var «Vendepunktet», og kjendisene skulle dermed gi publikum et innblikk i hendelser som har betydd mye for dem.

Samtidig var det klart for sesongens første duell, hvor de to parene med minst sammenlagte poeng måtte danse en gang til for å beholde sin plass.

Dermed måtte Siri Kristiansen (42) og Synnøve Skarbø (49) i ilden på nytt, i en nervepirrende duell.

– Jeg er lei meg

Til slutt ble det klart at det var Skarbø og hennes dansepartner Santino Mirenna (26) som fikk minst seerstemmer, og måtte legge Skal vi danse-skoene på hylla.

UTE: Synnøve Skarbø og Santino Mirenna. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg er lei meg, men jeg har lyst til å si at jeg elsker han her, og at jeg vil takke han for en fantastisk tid, sa en tydelig skuffet Skarbø da resultatet var avgjort.

Duellvinner Kristiansen syntes seieren kom med en bismak.

– Jeg kommer til å savne Synnøve og Santino helt vilt mye. Det blir kjedeligere på dansesenteret nå, sa Kristiansen.

Danset om fødselsdepresjonen

Skarbø (49) danset om fødselsdepresjonen som gjorde at hun ble langt nede psykisk. Til slutt fant hun ut at å rydde hjalp henne å få orden på både omgivelsene og tankene i hodet. Hun ryddet seg bokstavelig talt ut av problemene, og har senere gjort ryddingen til sitt levebrød.

Etter dansen fikk hun blandede tilbakemeldinger av dommerne, som ga 29 poeng.

– Det er noen småting å plukke på, men jeg synes «all in all» at du leverer veldig godt. Jeg skulle bare ønske du kunne leve deg litt mer inn i dansen, jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det ordentlig så du skjønner hva jeg mener, utbrøt Tore Petterson med både spøk og alvor i stemmen.

Se Skarbøs dans øverst i videovindu!

Da Skarbø hadde fått summet seg noen minutter etter nedturen, utdypet 49-åringen følelsene til TV 2.

– Jeg klarer nesten ikke å svare, vi føler oss litt tomme. Det var veldig trist synes jeg, og det som er tristest er å måtte forlate hele gjengen som har blitt hverdagen min de siste åtte ukene, Skarbø, og la samtidig til:

– Man vet jo når man er med i en slik konkurranse at det er noen som skal ut, men akkurat når det virkelig er alvor så blir jeg litt iskald og håpte det ikke skulle skje. Jeg kommer til å våkne i morgen med skikkelig kjærlighetssorg.

Se alle dansenumrene nedover i saken!

Full jubel for Skarstein

Birgit Skarstein (31) åpnet ballet med en dans som formidlet hvordan hun i tiden etter ulykken måtte innse sine egne begrensinger, men fortsatte å se lyst på livet.

For dét ble Skarstein belønnet med strålende tilbakemeldinger og sin første 10-er av dommerne.

– Den intense livsgleden din overskygger alt, sa dommer Merethe Lingjærde.

Paret fikk til sammen 35 poeng for dansen, og satte standarden høyt for resten av kvelden.

Marte Bratberg (31) fortalte en gladhistorie om hvordan hun endte opp i radio og der hun er i dag. Hun måtte ha tro på seg selv, og ta noen sjanser.

Men til tross av spretne hopp og brede smil fikk danseparet lunkne tilbakemeldinger fra dommerne.

– Du mangler det lille ekstra, jeg følte du var litt stresset rett og slett, sa dommer Egor Filipenko.

Bratberg ble skadet under trening like før forrige ukes konkurranse, og innrømte at hun hadde vondt under sending.

Bratberg og dansepartner Benjamin Jayakoddy fikk til sammen 27 poeng.

Thomas Alsgaard (48) viet dansen til sin store kjærlighet, kona Rønnaug. Ifølge han selv er hun «alt det han ikke er».

Dommerne ble rørt over den tidligere skikongens fremskritt på parketten, men påpekte samtidig noen ting.

– Jeg blir veldig sjarmert når du danser over parketten og så plutselig kommer du på noe som er veldig fint og får et hyggelig lite smil, sa dommer Tore Petterson, men la samtidig til:

– Jeg savner litt at jeg ser at du fører dansen, ta litt tak og vis at det er du som gjør dette og ikke Rikke.

Dommerne gav Alsgaard og dansepartner Rikke Lund 27 poeng.

Michael Andreassen (47) fortalte om alkoholismen, om da han kollapset på jobb og ble lagt inn på avrusning. Da var hemmeligheten ute, og han kunne endelig be om hjelp.

Det ble starten på et nytt og bedre liv.

Dommerne syntes det var en «knallbra Jive», og belønnet paret med hele 36 poeng.

– Historien din og det du beviser her i Skal vi danse er jo at du har skjønt at man må være et team for å lykkes, roste dommer Trine Dehli Kleve etter dansen.

Meddommer Tore Petterson var enig, og la samtidig til:

– Jeg synes det er så fint at du står frem og forteller om det.

Agnete «Agnetesh» Husebye (24) danset om da moren hennes fikk kreft, da Agnete gikk på barneskolen. Moren overlevde, og de to har et nærere forhold enn noensinne.

Husebye fikk skryt for danseutførelsen, og samtidig at hun hadde vist en ny side av seg selv.

– Du klarte å overføre den rørende historien til en aldeles nydelig slowfox, Agnete, plutselig er det en ny Agnete vi ser her ute, «hva skjer'a», roste dommer Trine Dehli Kleve.

Det resulterte i ny personlig poengrekord for den unge YouTuberen, med hele 32 poeng.

Siri Kristiansen (42) har alltid vært rappkjefta, og som barn var hun klassens klovn. Dette ble ikke sett positivt på av de voksne rundt henne. Det var derfor stort for henne første gang hun gjorde standup og innså at denne egenskapen faktisk kunne være nyttig.

Dommerne mente at Kristiansen hadde hatt god fremgang og blitt trygg på parketten. Samtidig hadde de litt å utsette på teknikken, noe som resulterte i kveldens dårligste poengsum, 26 poeng.

– Du blir litt kantete på en måte, så du må sette av litt mer tid til teknikk, mente dommer Egor Filipenko.

Andreas Wahl (37) fortalte om sommeren han aldri glemmer, da han og en kamerat fikk jobb med å selge is i Bø Sommerland. De kjørte rundt i parken i en isbil, og brukte enhver anledning til å holde show for de besøkende. Dette tente showman-gnisten i han.

Wahl, som stort sett har fått strålende tilbakemeldinger hittil i konkurransen, fikk igjen mange lovord fra dommerne og hele 36 poeng.

– Jeg synes du lever veldig godt opp til historien, du skal være morsom, du underholder og du har en veldig fin holdning, skrøt Trine Dehli Kleve.

– Fortsett sånn, så blir du en mann å slå, mente dommer Filipenko.

Nathaniel «Nate» Kahungu (23) fortalte om den vanskelige overgangen fra Kongo til Norge, og hvordan han som litt annerledes enn de andre barna innså at han måtte velge mellom å bli mobbet eller å være en mobber selv. Han ble en mobber, og en person han ikke likte.

Senere tok han et oppgjør med seg selv, og lørdag kveld dedikerte han dansen til de som ble ofre for hans dårlige oppførsel. Dansen høstet stående applaus fra publikum og imponerte dommere.

– Rumba er komplisert, det skal være en blanding av seighet samtidig som du skal være intenst tilstede med partneren din. Du nøler litt i begynnelsen, etterhvert synes jeg du blir mer og mer sikker. Jeg synes du gjør det bra og du står godt over bena dine, så veldig bra jobba, skrøt dommer Merete Lingjærde før paret mottok 35 poeng for dansen.

Se Skal vi danse på TV 2 lørdager kl 19.30, eller på TV 2 Sumo når du ønsker. Du kan også se livet bak kulissene i «Dansebobla» på TV 2 Sumo.