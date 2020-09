Omstridt «overgreps-jeger» løslatt

MMA-profilen Aron Jahnsen er løslatt etter å ha sittet to dager i politiets varetekt.

Jahnsen har de siste månedene reist land og strand rundt i Norge for å varsle nabolag om at det bor overgrepsdømte personer i nabolaget.

Mandag ble han pågrepet av politet, siktet for flere forhold av krenkelse av privatlivets fred.

Onsdag bekrefter hans forsvarer til TV 2 at Jahnsen har blitt sluppet fri fra fra politiet sentralarrest på Grønland i Oslo.

Har avgitt forklaring

– Jeg kan bekrefte at min klient er løslatt mot meldeplikt, sier Jahnsens forsvarer Andreas Møller til TV 2.

– Jahnsen har forklart seg kort om bakgrunn for aktiviteten han har drevet med. At han jobber for å trygge nabolag og trygge barn, sier Møller.

Møller er ikke kjent med at Jahnsen har mottatt forelegg som følge av anmeldelsene.

Nå skal politiet etterforske saken videre, og så vil de vel ta stilling til om de skal ta ut tiltale eller ikke, sier han.

– Jeg har eksponert politimenn, kjørelærere, leger, barnehageansatte, politikere, listen bare fortsetter og fortsetter, fortalte Jahnsen til TV 2 i august.

Kontroversiell

Jahnsens metode er å identifisere personer som er dømt for seksuallovbrudd overfor nabolagene de bor i.

Han har sagt til TV 2 at han har blitt oppmuntret av overgrepsofre og pårørende, og at han også har mottatt økonomisk støtte.



Det er imidlertid ikke alle ofrene som heier på metodene hans.

TV 2 er kjent med at Jahnsen er anmeldt av over 20 personer for hensynsløs adferd.