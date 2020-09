– Høies betenkningstid har kostet bransjen millioner

Frp jubler over at det nasjonale skjenkeforbudet oppheves fra og med 12. oktober.

Under en pressekonferanse onsdag formiddag kom regjeringen med flere lettelser i de nasjonale koronatiltakene.

Et av tiltakene som opphører fra og med 12. oktober er den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt.

Det får Frp til å juble.

– Dette er en seier for fornuften. Når hovedutfordringen med smittespredning siden sommeren i all hovedsak har foregått på hjemmefester, så har Frp hele tiden påpekt at det har vært meningsløst med en kollektiv avstraffing av utelivsbransjen, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Hjemmefester

Skjenkestoppen har blitt heftig diskutert, og flere, deriblant Frp, har tatt til orde for at det har ført til flere hjemmefester.

– Skjenkestopp ved midnatt har beviselig ført til økt hjemmefesting, sløsing av politiressurser og ikke bidratt til å redusere smittespredningen. Mens dette har vært åpenbart for alle andre, har Bent Høies betenkningstid kostet utelivsbransjen millioner av kroner, samtidig som smittespredningen har økt. Dette burde vært ryddet opp i tidligere, sier Bruun-Gundersen.

Da skjenkestoppen ble innført i august, sa helseminister Bent Høie følgende:

– Dette er steder med høy risiko for smittespredning, noe vi også har sett internasjonalt. Det er så enkelt at ved bruk av alkohol en stund, så vil de fleste senke guarden litt og det er lettere å glemme seg. Man kan fort komme tett på hverandre, selv om vi her i landet har krav om bordservering. Det er bakgrunnen for at vi gjør den innstrammingen vi gjør nå, sa Høie den gang.

– Betyr enormt mye

Frederik Myging er daglig leder i Rekom Group i Norge. Rekom er blant de største utelivskonsernene i Norden, og i Norge driver de barer som Heidi’s Bier Bar, Hygge, Beverly, Dickens, Sting og The Mint.

– Vi har steder fra Kristiansand i sør til Tromsø i Nord, og det betyr selvfølgelig enormt mye at den nasjonale skjenkestoppen etter klokken 24 nå går mot slutten, sier Mygind.

Han legger ikke skjul på at det har vært hardt å jobbe med de nasjonale retningslinjene de siste månedene.

– Endringen nå betyr at vi kan holde medarbeiderne våre i jobb og at folk kan komme tilbake fra permitteringer, sier Mygind.

Da regjeringen valgte å forlenge skjenkestoppen 2. september, forklarte Bent Høie hvorfor.

– Jeg tror skjenkestoppen har ført til mindre festing, og at flere går tidligere hjem, sa Høie.



Han pekte samtidig på at skjenkestoppen førte til flere private fester, hvor «smittevernet er den første gjesten som går og legger seg».