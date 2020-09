Regjeringen starter delvis gjenåpning av breddeidretten

Det ble klart på regjeringens pressekonferanse onsdag formiddag.

– Breddeidretten for voksne over 20 år kan nå gjenåpne for normal trening fra 12. oktober med utgangspunkt i idrettens egen prioriteringsliste, sa kulturminister Abid Raja.

Idrettens prioriteringsliste ble offentliggjort 12.august

1. august ble det åpnet for idrett for alle under 20 år.

De over 20 har måttet vente.

– Det er idrettens plan for åpning i fire faser som legges til grunn. Det må sies at når vi nå vil åpne opp for rundt 23.000 i breddeidrettsfamilien, så betyr det at det vil kunne oppstå smitte. Derfor er det viktig at kommunene følger med og stenger ned dersom det blir lokale utbrudd, fortsatte Raja.

Mange i fotballen må vente - fremdeles

De fire fasene vil bety at det i første omgang er gatelag og tilrettelagt fotball, kvinnefotball på alle nivåer, og 3.divisjon for menn i fotballen som får starte opp igjen 12.oktober. Resten av bredden må vente.

I tillegg vil utøvere i 1.divisjon i bandy, alle utøvere i 2.divisjon i håndball, utøvere i 1. divisjon for kvinner og utøvere i 2. divisjon for menn i ishockey, for å nevne noen, kunne trene normalt.

Den fullstendige oversikten finner du her

– Vi følger faseinndelingen som NIF og særforbundene har sendt til departementet. Det er fase 1 i den planen som gjennomføres nå, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, i TV 2, og fortsetter:

– Vi er selvfølgelig lettet over at vi kommer i gang med noen, men vi er veldig utålmodige for at alle skal komme i gang. Vi mener at fra fotballens side så skulle alle kommet i gang. Vi har vært i gang med titals tusen kamper for bane-og ungdomsfotballen og sett at det ikke har oppstått smitte i lagene. Vi vet at vi kan håndtere det på en trygg måte i klubbene. Vi har håndtert lokale utbrudd på en utmerket måte sammen med kretsene.

Planen er å starte opp igjen i hele landet, men, som Raja påpekte, kan det vurderes å gjøre spesielle tiltak i de kommunene der det måtte oppstå lokale utbrudd.

Trening kan altså snarlig gjenopptas i deler av breddeidretten, men kamper må fortsatt vente.

– Nå må vi selvfølgelig fortsette å vise ansvarlighet som vi har hatt hele veien. Regjeringen har sagt at de vil se om fase 1 får en effekt på smitteoppblomstringen. Om utviklingen er god, så er det åpning for neste fase, sier Hansen.

600 tilskuere tillates

Det vil også åpnes for inntil 600 tilskuere på idrettsarrangementer utendørs.

Disse skal fordeles på grupper à 200 personer.

Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og kulturminister Abid Raja var alle tilstede på pressekonferansen onsdag, hvor de oppdaterte om koronasituasjonen i Norge.

Regjeringen presiserer i en pressemelding at «det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter».

Åpner for verdenscup og håndball-EM

I enda en gladmelding til idrettsfamilien, fortalte Raja at det vil gjøres unntak fra de normale karantenereglene i forbindelse med større idrettsarrangementer på norsk jord.

– Vi tar sikte på å gjøre unntak for EM i håndball i desember. Det er gjort et stort arbeid fra håndballforbundet, fortalte kulturministeren.

Unntakene vil også gjelde for verdenscuparrangementer på ski, noe som gjør at utenlandske utøvere får komme til Norge uten å måtte forholde seg til de normale karantenereglene.