FHI-rapport: Smittespredningen har økt

I rapporten, som ble publisert onsdag, viser at seks fylker hadde en økning: Agder, Rogaland, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo.

Men i andre fylker ble det meldt om færre tilfeller enn uken før, og 263 av landets 356 kommuner meldte ingen tilfeller i forrige uke, skriver FHI.

Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen, men smittespredningen har økt de siste ukene, mellom 717–776 i ukene 36–39, men det er store geografiske variasjoner i forekomst, viser overvåkingsdata og modellering fra Folkehelseinstituttets rapport.

Basert på resultater fra matematiske modeller estimeres R-tallet, reproduksjonstallet i Norge etter 1. september og fram til midten av måneden å være 1.10.

15 utbrudd

Modellen estimerer at det totalt har vært 74 800−101 000 smittede i Norge.

− De meldte tilfellene de siste par ukene kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo kommune, og flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommunene. Utbruddene var knyttet til turisme, private arrangementer, serveringssteder, butikker, skoler, barnehager og ulike helsetjenester, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

I uke 39 har FHI fulgt opp de økte smittetallene i Oslo. I tillegg har de blitt informert om 15 utbrudd som har blitt fulgt opp av kommune- og spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Et av utbruddene var etter bussturen med pensjonister, hvor over 50 personer har hittil blitt påvist smittet. Dette omfatter 38 av 40 deltagere på bussen. Smittesporing pågår fortsatt i kommuner der bussen har vært.

1 av 5 født i et annet land

Blant pasientene som er eller har vært innlagt i sykehus med påvist covid-19, er fødeland kjent for nesten alle.

Av disse er 36,1 % (493) født utenfor Norge. Blant disse er det flest personer med fødeland Somalia (97), Pakistan (66), Irak (32), Filippinene (18) og Tyrkia (18).

Avdelingsleder Line Vold sa på pressekonferansen onsdag at de styrker arbeidet med å nå ut med mer informasjon til innvandrermiljøene fordi de er klart overrepresentert i innleggelser på sykehus blant annet.

– Vi undersøker dette nå nærmere og retter tiltak mot slike miljøer, som å tilrettelegge for informasjon og bygge tillit, sier Vold.

Færre smittsomme sykdommer

Onsdag ble det også kjent at tendensen til at det under pandemien rapporteres om færre andre smittsomme sykdommer enn covid-19 holder seg.

Sammenliknet med tilsvarende periode i 2019 var det 41 prosent færre meldte tilfeller.

Størst nedgang er det for de vaksineforebyggbare sykdommene kikhoste, systemisk pneumokokksykdom (en form for lungebetennelse) og rotavirussykdom (diaré-sykdom). Denne gruppen har samlet hatt en nedgang på hele 92 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, ifølge FHI.