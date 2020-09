Letter på flere tiltak: – Dette er ikke et frislipp

Onsdag formiddag inviterte statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja til pressekonferanse om koronasituasjonen.

De siste dagene har fokuset vært på Oslo, og den økende smitten i hovedstaden hvor samtlige bydeler er markert som røde.

– Denne uken og neste uke er det høstferie for mange, spesielt mange skoleelver synes det er fint å gjøre noe annet. Men koronaviruset tar ikke fri, vi får ikke pause fra smittevernsreglene.

– På pressekonferansen for to uker siden sa jeg at situasjonen var skjør og utrygg. Det er den fortsatt.

Flere lettelser

Til tross for at statsministeren fortsatt betegner situasjonen som skjør, har regjeringen besluttet å komme med flere lettelser på de nasjonale tiltakene. Blant disse var en opphøring av den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt. Det skjer imidlertid ikke før 12. oktober.

– Dette er ikke et frislipp, men en ny fase i vår strategi for å beholde kontrollen, sier Solberg.

Fra 12. oktober åpner regjeringen for følgende: En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne

Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves

Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer

Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter. Kilde: Regjeringen

I tillegg starter en gradvis gjenåpning av breddeidretten for voksne. Det åpnes også for at over 600 personer kan være samlet på utendørsarrangementer, fordelt på grupper med inntil 200 personer.

Regjeringen vil, så snart smittesituasjonen tilsier det, gjøre en ny vurdering av muligheten for å åpne for det samme innendørs.

– Vi gjør også unntak på enmeterskravet for noen arrangementer, sier Solberg.

Med det mener regjeringen at det er nok med ett sete i mellom seg på samme seterad. Personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen.

– Når vi nå åpner for å lette på de nasjonale tiltakene vet vi at det ikke er uten risiko. Det vil fortsatt komme lokale utbrudd, og kommunene må innføre nødvendige tiltak rakst og effektiv, sier statsministeren.

– Dette er ikke over

Solberg understreker derimot at de er beredt til å innføre nasjonale tiltak dersom det skulle komme mange lokale utbrudd samtidig.

– Dette er ikke over, og vi er fortsatt inne i et langt maraton, sier statsministeren.

Mens flere kommuner ikke har hatt smitte, har enkelte kommuner hatt en krevende tid med utbrudd og smittesporing.



Eksempler på dette er Indre Østfold kommune og Bergen kommune, som har fått kontroll med smitten. Når kommunene tar ansvar lokalt, kan det gjøres enkelte lettelser nasjonalt.

– Kommuner med store smitteutbrudd har gjort en god jobb med å sette inn treffsikre tiltak. Vi må forvente flere lokale utbrudd, og kommunene må være forberedt på å ta tøffe grep for å få kontroll på smitten. Jeg er glad for at kommunene så langt har vist at de kan være handlekraftige, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Saken oppdateres!