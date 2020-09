– En stemme jeg har savnet siden Hareide var partileder

– Jeg synes dette høres spennende ut. Dette er en stemme jeg har savnet i norsk politikk siden Hareide var partileder, sier Fedøy til TV 2.

Han stod på rød side under veivalget til KrF og var da ansatt i partiets stortinsgruppa. Nå er han glad for at Geir Lippstad og tidligere KrF-ere oppretter Sentrum.

Han sier han trolig vil melde seg inn.

– Etter å ha lest plattformen vil jeg nok det, sier Fedøy.

Flere tidligere KrF-ere på laget

Lippestad sa til TV 2 onsdag at man i to måneder intensivt har jobbet med en politisk plattform.

– Har du vært med på noe i prosessen?

– Har ikke vært med å stifte partiet, men har hørt snakk om det, sier den tidligere Hareide-rågiveren som er utmeldt av KrF.

Blant dem som er med på laget, er Kristin Walstad, som inntil nylig var nestleder i Viken KrF, Dag Sele, som har vært fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem, og Irene Solli, som har vært andre nestleder i Agder KrF.

Hareide kritisk

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide skriver på Facebook at han mener «sentrumspartiet KrF er det beste alternativet».

– For to år siden tok jeg til orde for å lede KrF inn i et samarbeid med Ap og Sp. Etter en dyptgripende prosess i paritet gikk det ikke den veien. Jeg gikk av som partileder. To år senere er jeg fortsatt en del av KrF-laget og samferdselsminister. Det betyr at jeg fortsatt har tro på prosjektet.