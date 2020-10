Tvunget til drastisk valg etter 22 år

«»Vi møter den olympiske mesteren fra 2018, på Lillehammer en kald høstdag i oktober. Her trener hun mot det som blir en spesiell sesong.

Lundby har løst et mysterium, men løsningen har ført til at hun tvinges til å lære seg noe hun aldri har gjort før.

Tidligere i høst skrev TV 2 at 26-åringen endelig hadde funnet ut hvorfor hun hadde slitt med smerter i kneet i fem år. Hun fikk, kanskje litt ironisk, diagnosen «jumpers knee» og måtte legge om treningsprogrammet totalt opp mot sesongstart for å unngå belastning på kneet.

En av endringene er dramatisk for en hopper.

– Jeg har begynt å trene nedslag på det andre beinet. Det kan være en løsning å la venstrebeinet hvile, for det er den gjentatte belastningen over tid som kan være skummel, forteller Lundby til TV 2, mens hun gjør tekniske øvelser inne i ærverdige Håkons Hall.

TERPING: På grunn av smertene i kneet må 26-åringen trene mer utenfor hoppbakken denne høsten. Da blir det mange timer med terping på teknikken innendørs. Foto: Elin Flaglien Borud/TV 2.

– Det har blitt nok

Helt siden Toten-jenta var fire år har hun satt nedslag med venstre bein. Da tar det tid å lære kroppen noe annet.

Lundby forteller at det nye nedslaget føles nesten mer naturlig enn hun hadde trodd, men hun har fortsatt til gode å teste det ut i bakken.

– Jeg vurderer seriøst å bytte, for det kan hende at det har blitt nok. Jeg har hoppet på ski i 22 år, og satt hvert eneste nedslag ned venstrebeinet. Det blir litt belastning over tid. Så kanskje jeg nå skal ta 22 nye år med høyrebeinet foran, sier 26-åringen og ler.

AMBISIØS: Maren Lundby har vunnet verdenscupen sammenlagt tre sesonger på rad, og mener at denne endringen ikke vil hemme henne i sesongen som kommer. Foto: Magnus Kaslegard/TV 2.

– Hvor uvant er det for en skihopper å plutselig skulle sette nedslag med "feil" bein?

– Det høres jo ganske enkelt ut, men når du har gjort det så mange ganger på den måten så er det jo litt annerledes å plutselig sette høyre beinet foran. Men jeg tror at hvis du terper nok på det så må jeg få det til å bli en vane også. Så det burde gå bra. Kanskje jeg kan bytte på i første og andre omgang, sier hun med et smil.

– Kanskje du får bedre stil hvis du bytter bein?

– Ja, det var jo noen som byttet bein i forhold til hvor dommerne stod. Hva som tar seg best ut i forhold til dommertårnet. Så det kan være en idé. Jeg mangler fortsatt 20-tallet i stil på CV-en, så det hadde vært bra.

TEAM: Jermund Lunder er assistenttrener på landslaget, og Lundbys personlige trener. Sammen med Alexander Henningsen jobber de for å finpusse teknikken til hoppdronningen. Foto: Elin Flaglien Borud/TV 2.

Annerledes sesongoppkjøring

«Jumpers knee» er ingen ukjent diagnose for idrettsutøvere. Martin Ødegaard har blant annet slitt med med samme skade i lengre tid, og 21-åringen måtte senest melde forfall til landslagskampene i august på grunn av kneet.

Lundby vet at dette er noe det er vanskelig å bli helt kvitt, og at det ikke finnes noen «quick fix». Derfor må hun smøre seg med tålmodighet, og legger ned langt færre timer i hoppbakken denne høsten. For å la kneet hvile. Isteden fokuserer hun på å forbedre teknikken.

– Sesongoppkjøringen blir litt annerledes, med litt mindre hopping og litt annen type trening. Jeg må ta det ganske rolig for å få ned litt smerte, og prøve å bryte mønsteret. Også blir det å bygge seg gradvis opp igjen til vanlig trening. Øke belastningen veldig forsiktig, så jeg ikke får noe tilbakefall. Det er vel det som kjennetegner behandlingen, forklarer hun.

HØYRE: Her trener Lundby på nedslag med høyre foran foran. Foto: Elin Flaglien Borud/TV 2.

Samtidig klarer 26-åringen å se det positive i et alternativt treningsopplegg.

– Jeg har en del ting å hente på teknikk, som jeg kan jobbe med på andre måter. Det kan gi motivasjon å gjøre ting litt annerledes, sier hun og legger til;

– Det er ikke noe krise, men jeg prøver å være litt smart så jeg ikke må slite med det her i mange år fremover. Hadde det vært OL eller VM i dag hadde jeg hoppet på ski. Så jeg tror ikke det kommer til å hemme meg denne sesongen, mener hun.