Norge har hatt en voldsom økonomisk vekst etter at vi fant oljen. Selv i nedgangstider og med pandemi-skyene som henger tungt over hele verden, går hverdagen stort sett videre i Norge.

Det hevdes at vi har gått fra et velferdssamfunn til et overflodssamfunn. Det er større personlig frihet, økte muligheter og større aksept for å skille seg ut.

Med det som bakteppe, er det ingen tvil om at Bentleys inntreden i det norske markedet i 2019 var godt timet. Da fikk vi for første gang en offisiell importør av det britiske luksusbilmerket.

Og det finnes knapt nybiler i Norge i dag som i større grad enn Bentley symboliserer overflod, personlig frihet og en sterk økonomi.

Her er en rykende fersk konkurrent til Bentley Bentayga i Norge

Kontroversiell

SUV-en Bentayga var kontroversiell fra dag èn. Den ble vist som konseptbil i 2012, og mange mente den var så vulgær at den rett og slett var stygg.

Men sånne reaksjoner lot ikke Bentley seg affisere av. I stedet kjørte de på – og produksjonsmodellen er egentlig ganske lik konseptet.

At den har vært en suksess er det ingen tvil. Kanskje har den faktisk vært helt avgjørende for det vesle merkets videre eksistens. Bentayga alene står nemlig for nesten halvparten av det totale Bentley-salget. Over 20.000 er solgt.

I Norge har den vært enda mer avgjørende. 8 av 10 biler solgt her, er nemlig Bentayga. Og det har to forklaringer: 1. Det er en SUV, og nordmenn elsker SUV. 2. Den kan leveres som ladbar hybrid. Nordmenn elsker ladbare biler.

Verdens dyreste SUV utsolgt i Norge

Den største visuelle endringer er på bakluka. Den har fått ny utforming - og i tillegg er lyktene blitt ovale. Det gir Bentayga et betydelig mer moderne utseende bakfra.

Fornyet

Nå har den imidlertid vært på markedet siden 2015, og det er på tiden med en midtlivsoppdatering.

I utgangspunktet er det tre varianter av Bentayga: V8-modellen, den ladbare hybriden og toppmodellen: Speed.

Sistnevnte har en hinsides W12-motor, og er faktisk 1 km/t raskere enn Lamborghini Urus, slik at den kan slå seg på brystet og kalles seg verdens raskeste SUV. Toppfarten på denne er 306 km/t.

Men den fornyede W12-utgaven kommer dessverre ikke til å bli solgt i Europa, på grunn av utslippskravene. Hybriden kommer først til sommeren.

Bilen vi har fått hendene på, er derfor V8-utgaven. Og den er fullspekket med utstyr. Bli med på test!

Her kan du se vår videotest av flaggskipet: Bentley Flying Spur

Nytt infotainmentsystem er på plass.

Hva er nytt?

Nye Bentayga har samme drivlinje som tidligere. I V8-modellen betyr det 4-liter med to turboer, og 550 hk / 700 Nm. 0-100 km/t tar kun 4,5 sekunder – mens toppfarten er småville 290 km/t.

De visuelle endringene handler i hovedsak om modifisert frontfanger, enda mer stående grill og nye lykter. Foran er lykte-designet nå mer eller mindre identisk med Bentley Continental GT. Bak er lyktene blitt mer ovale, og står nå i stil med enderørene på eksosanlegget. I tillegg er bakluka blitt større.

Innvendig er den viktigste endringen at infotainmentsystemet er fornyet. Hovedskjermen er på 10,9 tommer, og har høyere oppløsning enn tidligere. Det er også digitale instrumenter. Designet rundt luftdysene og den lekre analoge klokken på toppen av dashbordet er også endret litt.

I tillegg er det noe bedre plass i baksetet (velger du fire-seteren er det faktisk 10 cm mer benplass!).

Nye farger og nytt felgdesign er også blant nyhetene på den fornyede Bentayga.

Slik var det å ta med Bentley Continental GT på langtur

Instrumentene er blitt digitale og dynamiske, slik at du kan velge ulike visninger. Her er night vision-kamera aktivert.

Hva er styrker og svakheter her?

Komforten er bilens største styrke. Denne bilen er ganske enkelt en nytelse å dra på kjøretur med. I komfort-modus duver den over fartshumper og ujevnheter i veien omtrent som om du ikke er nedi asfalten med hjulene.

Lydisoleringen er svært god – og coupeen er en oase av fred og ro, selv med 22" felger.

Skulle det bli sånn at du synes det blir for mye fred og ro, er det bare å koste på seg Naim-stereoanlegget som testbilen er utstyrt med. Da får du 2.000 Watt og 11 høyttalere. Vi kan skrive under på at du får en fantastisk lydopplevelse. Bare husk at det koster drøyt 90.000 kroner. Men kjøper du Bentley, er du kanskje ikke så nøye på slike summer?

Toppen av dashbordet har også fått ny utforming – der den analoge klokken er mer integrert i luftdysene.

Du kan forresten kjøre denne bilen i skikkelig ulendt terreng. Bentley har lagt inn luftfjæring, avansert firehjulsdrift og en rekke ulike kjøreprogram. Men ser du denne bilen på noe mer utfordrende enn en grusete hyttevei, så send oss gjerne et bilde!

Vrir du menyhjulet til Sport, blir den faktisk ganske stram og fin på svingete vei. Plattformen er den samme som i Porsche Cayenne, og det er et godt utgangspunkt for å by på kjøreglede. Men du glemmer ikke at det er mye masse som skal flyttes og stoppes. Og vi skulle gjerne hatt mer godlyd fra motor og eksosanlegg i Sport. Men dette er Bentley. Diskret og distingvert kommer foran brautende og bjeffende eksosanlegg.

Forbruket blir naturligvis svimlende i en slik bil. Regn med halvannen liter på mila på alt annet en langkjøring – og mer enn det, hvis du skal bruke høyrefoten litt ekstra.

Interiøret er blitt mer moderne, med digitale instrumenter, ny skjerm til infotainmentsystemet og nytt design på seksjonen på toppen av dashbordet.

Vi elsker interiøret hos Bentley. Særlig på kveldstid. Da kommer stemningsbelysning, krom og detaljer virkelig på plass. Det oser eksklusivitet. Bokstavelig talt i form av duften av skinnet, som fortsatt håndplukkes fra dyr som beiter høyt over havnivå i Nord-Europa, for å unngå skinn med insektbitt.

Midtlivsoppdateringen har vært vellykket. Vi liker de digitale instrumentene, og bilen har fått et visuelt løft. Særlig hekken ser mye mer moderne ut nå.

Infotainmentsystemet er raskere og bedre enn på utgående modell. Men her har det skjedd mye de siste årene, og det er flere som har både større skjerm og bedre brukervennlighet enn dette.

De dynamiske digitale instrumentene er imidlertid veldig bra. Lett å bruke, lette å lese og akkurat passe eksklusive i designet.

Bagasjerommet er digert. Baksetene er også fleksible. De kan legges ned 40/20/40, vinkelen på ryggen kan justeres og setene kan skyves fram og tilbake.

Vi har selvsagt testet ladbare Bentley Bentayga også ...

Hva koster den?

Ja, det var prisen da. Testbilen er altså fullspekket, og havner på drøyt 4 millioner kroner. Inkludert i den prisen er tidligere nevnte Naim-stereoanlegg og keramiske bremser (116.000 kroner).

Du kan få en godt utstyrt Bentayga for 3,8 millioner kroner.

Det lille brettet i midtkonsollen bak kan tas ut – og styrere en rekke funksjoner i bilen.

Hvem er konkurrentene?

Det er i utgangspunktet få biler som måler seg mot denne. Men Lamborghini Urus og Rolls Royce Cullinan er alternativer mange vurderer den mot. Førstnevnte er mer sportslig – sistnevnte enda mer komfortabel.

I tillegg kommer den rykende ferske nyheten fra Bentleys eget hjemland: Aston Martin DBX. Der er det jo også egen importør i Norge.

Bentley vet hvordan de skal belyse interiøret riktig.

Vil naboen bli imponert?

Uten tvil! Det er ikke sikkert de vil like den, men du skal lete lenge etter noen som ikke lar seg imponere over tilstedeværelsen til en Bentayga. Bare prøv, så skal du se!

Bentley etablerte seg i Norge, timingen var perfekt

Hva mener eierne?

Brooms bilguide blir stadig mer populær. Her er det bileierne selv som gir en vurdering av bilen sin. I skrivende stund har vi over 9.000 omtaler – og det kommer nye hver uke!

Bentley er imidlertid et av merkene som fortsatt ikke har noen omtaler inne, enda. Så hvis du eier eller har erfaring med Bentley, så gå gjerne inn og legg igjen en vurdering. Det tar bare noen minutter!

Broom mener:

Bentayga vil naturligvis fortsatt være en smal modell i det norske markedet. Men i overflodssamfunnet er det lov å være annerledes. Det er lov å unne seg luksusgjenstander, som en Bentley.

Men hvor viktig er det å oppgradere til den nye? For de som bare MÅ ha det nyeste, er det ingenting å lure på. Det er ikke mange rundt deg som vil se forskjell på ny og gammel - men du som eier den vil vite det. Det holder.

Egentlig er kanskje V8-modellen det beste valget. Herlig lyd, rått fraspark og lavere vekt enn de andre. Men avgiftene gjør den selvsagt lite gunstig.

De fleste vil vente til sommeren – når den ladbare modellen er på plass.

Her leser du testen av Bentayga V8 før midtlivsoppdateringen

Romslig baksete, mer plass enn før. I tillegg er det praktisk: Justerbart i både lengderetning og vinkelen på ryggen.

Bentley Bentayga V8 Motor: 4-liter, V8 Effekt: 550 hk / 700 Nm 0-100 km/t: 4,5 sek. Toppfart: 290 km/t Forbruk: 1,3 l/mil Bagasjerom: 430 liter Lengde x bredde x høyde: 5,14 x 1,99 x 1,74 meter Vekt: 2.395 kg Pris: Fra: ca 3,6 mill. kroner. Pris testbil: 4 mill. kroner.

Grillen er blitt enda mer stående, enn før. Det er nye lykter og litt annerledes utforming av frontfangeren. Men du skal være over middels interessert for å skille ny og utgående Bentayga.

Visste du at:

– Blåfargen på testbilen heter Moroccan Blue, og ble hos Bentley første gang i 2001

– Fargen på skinninteriøret i testbilen er ikke svart (eller black). Den heter nemlig Beluga

– Vi hadde ventet lenge på Bentayga da den til slutt kom på markedet. Den første konseptutgaven ble vist allerede i 2012.

Video: Se vår test av Bentleys flaggskip med over 600 hk her:

Her er den i Norge: Verdens mest eksklusive SUV