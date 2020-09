Høyreekstrem gruppe feirer etter debatt: – Dette gjør meg så glad

Reaksjonene er sterke etter at president Donald Trump ikke ville fordømme hvit makt-tilhengere under nattens debatt.

I debatten ble Trump spurt om han ville fordømme hvit makt-tilhengere og militsgrupper som politisk befinner seg på ytre høyre fløy.

Det gjorde presidenten ikke. I stedet spurte han konkret hvilke grupper han skulle ta avstand fra. Biden nevnte den høyreradikale gruppen Proud Boys, ifølge CNN.

– Proud Boys – stand back and stand by, sa Trump, før han rettet kritikk mot venstreorienterte grupperinger.

Direkte beskjed

Uttalelsen kan oversettes med «ta et skritt tilbake, og stå klare». Mange tolket dette som en beskjed direkte til den høyreradikale gruppen.

Korrespondent for storavisen New York Times Mike Baker twitret i natt at Proud Boys er estatisk over og bli nevnt under nattens debatt.

«Dette gjør meg så glad», skriver et prominent medlem av gruppen.

Proud Boys har også lagt ut et bilde av logoen sin, med ordene til president Trump brukt som et slagord.

Og Trumps respons på spørsmålene har vekket sterke reaksjoner blant hans motstandere.

– Hørte det vi alle hørte

Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris sier til MSNBC at hun tolket presidentens budskap som en indirekte oppfordring til Proud Boys om å agere.

– Jeg hørte det vi alle hørte, at USAs president i 2020 nekter å fordømme hvit makt-tilhengere, sa Harris til kanalen.

En rådgiver for Trumps valgkamp, Jason Miller, sier imidlertid at presidentens egentlige budskap var at gruppen bør holde opp.

Krever unnskyldning

Proud Boys regnes som et hatgruppe av borgerrettsorganisasjonen Southern Poverty Law Center.

Den jødiske organisasjonen Anti-Defamation League, som jobber mot antisemittisme, ber Trump forklare uttalelsen eller be om unnskyldning.

– Jeg prøver å avgjøre om det var et svar eller en erkjennelse. Presidenten skylder USA en unnskyldning eller en forklaring. Nå, skriver lederen Jonathan Greenblatt på Twitter.

