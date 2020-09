Edvald Boasson-Hagen (33) er på jobbjakt i et vanskelig marked.

– Alle er skuffet, sier Edvald Boasson-Hagen (33) til TV 2.

Mandag kveld ble det kalt inn til allmøte i NTT Pro Cycling. Beskjeden som kom fra lageier Douglas Ryder på videomøtet, var langt mer dramatisk enn det Boasson-Hagen var forberedt på.

– Jeg har hele tiden fått høre at laget skulle bestå, at vi hadde sponsorer i boks og at det eneste som gjenstod var å signere kontrakten. Derfor har jeg ikke stresset med fremtiden, forteller han.

Tøft marked

Men nå er det klart at hovedsponsor NTT ikke kommer til å videreføre avtalen fra nyttår. Det betyr at det sørafrikanske laget står uten noen som kan betale for gildet. Fremtiden er dermed alt annet enn lys. Og rytterne er fristilt fra kontraktene.

– Det er litt dumt å få denne beskjeden så sent. Markedet er dårlig for tiden på grunn av korona og all den elendigheten det har skapt. Mange lag er usikre på fremtiden og mange ryttere konkurrerer nå om få kontrakter, sier 33-åringen - som er inne i sin sjette sesong i laget som het MTN-Qhubeka da han signerte første gang.

– Føler du deg ført bak lyset av din egen arbeidsgiver?

– Det er synd at de ventet så lenge med å si det, men det hjelper ikke å være sur, svarer han diplomatisk.

Må trolig ned i lønn

Etter at han fikk beskjeden for to dager siden har han lagt ut noen følere i markedet, uten å få napp så langt.

– Jeg har folk som hjelper meg med den biten, så jeg er ikke så veldig bekymret. Men det er klart at det hadde vært bedre om vi var tidligere ute. Jeg har troen på at jeg kommer til å finne meg et lag, men det kommer an på hvilke betingelser man får. Dette er ikke ideelt, innser Boasson Hagen.

– Er du motivert til å fortsette?

– Ja, jeg har lyst til det. Jeg har vært mange år i sykkelsirkuset, men planen er å fortsette. Det hadde vært kjedelig å måtte gi seg fordi man ikke får seg et lag. Men det ser jeg for meg at skal gå i orden, svarer han.

Mer motgang

Boasson-Hagen befinner seg for øyeblikket i Belgia, der han onsdag skulle syklet andre etappe av BinckBank Tour. På grunn av skjerpede koronaregler i Nederland, der rittet skulle svingt innom med en tempoetappe i dag, så ble det en rolig treningstur i stedet.

– Det er bra at man tar hensyn til koronasituasjonen, men det er selvsagt veldig kjedelig. Men dette har vi blitt vant til dette året, sier han til TV 2 fra hotellrommet.

– Blir det sånn at du må bruke de neste rittene til å vise deg frem for potensielle nye lag?

– Det hjelper selvsagt med resultater, men sykkel er en lagsport. Om alle nå skal begynne å kjøre for seg selv, så går det i hvert fall ikke bra.

Boasson-Hagen kan fortelle at spiriten er god blant de som er samlet til BinckBank Tour - der Rasmus Fossum Tiller og Gino van Oudenhove også er en del av NTT-laget.

– Vi prøver å kjøre godt sammen, men det er klart at alle er litt skuffet etter møtet på mandag. Det er synd på støtteapparat, sportsdirektører og ryttere som nå må på jobbjakt. Det sies imidlertid at laget fortsatt jobber på for å finne en ny sponsor, så det kan være at man reddes i tolvte time. Det hadde vært det beste.