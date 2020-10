Isabel Raad får ros etter dette: – De verste timene i hele mitt liv

Den 26 år gamle influenseren viser hvor hun skal ha blitt banket opp av et familiemedlem som barn. Dette gjør hun for å hjelpe kommende barnevernspedagoger.

Som elleveåring stakk Isabel Raad hjemmefra og satt seg på trappen til barnevernet. Dette er en reise hun tar TV-seerne med på i TV 2 Sumo-serien «Isabel».

Sammen med moren Ahlam og søsteren Shehed Jasmine, dro de tilbake til Stavanger og Randaberg for å gjenoppleve barndommen.

Livredd

Årsaken til Rogaland-turen var for å ha barndommen ferskt i minnet – på godt og vondt. Isabel håper hennes egne opplevelser og erfaringer hjelpe andre.

Isabel er nemlig invitert til å holde et foredrag for fremtidens barnevernspedagoger ved Universitet i Stavanger.

– Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. Jeg ble allerede banket i hjel, for å kanskje ikke ha støvsugd godt nok. Se for deg da å stikke av fordi du ikke vil bo hjemme lenger, for så å bli kjørt hjem av barnevernet, og de forteller foreldrene dine hva du har gjort, sier hun i videoen.

På dette tidspunktet hadde barnevernet, ifølge Isabel, fått flere bekymringsmeldinger fra naboer, politi, skolen og familiens venner, uten å gripe inn.

– Likevel krevde det at jeg fysisk måtte ta meg fra mitt eget hjem, når jeg egentlig skulle på skolen, og sette meg utenfor barnevernskontoret. Jeg måtte rømme fra virkeligheten min og elendigheten.

– Modig

Christel Vølstad er barnevernleder i Randaberg og Kvitsøy. Hun uttaler seg på generelt grunnlag på vegne av barneverntjenesten i området.

– Dagens barnevern har stort fokus på medvirkning fra barn og deres familier. Medvirkning er også et satsingsområde internt hos oss – både i kommunen og spesifikt i barneverntjenesten. Vi som barneverntjeneste vil ta beslutninger preget av både teoretisk kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og kunnskap fra de som eier saken, og som tar imot tjenester fra oss.

Hun sier at barn som har tatt imot hjelp fra barnevernet tidligere, og deres erfaringer med dette, er verdifulle styringsverktøy for barnevernet.

– Det er positivt at fremtidens barnevernsarbeidere blir orientert om historier som kan bidra til et bedre barnevern for de som trenger det fremover.

Kari Alværen, barnevernleder i hele Stavanger, poengterer at det er Randaberg kommune som har håndtert saken. Hun ønsker likevel å si at hun er imponert over Isabel.

– Det er veldig modig av Isabel og av andre unge å stå frem med sine historier og erfaringer fra kontakt med barneverntjenesten, og det er vondt å høre hvordan barn blir sviktet når de som aller mest trenger hjelp av trygge voksne. Både for studentene, og for oss som daglig møter barn og unge i vanskelige livssituasjoner, gir disse historiene oss verdifull kunnskap om barn som lever med vold og hva de trenger. Ved å lytte til erfaringene kan vi forbedre oss og være et barnevern som sikrer barn en trygg oppvekst.

MANGE FØLELSER: Shehed Jasmine, Ahlam og Isabel reiste sammen til barndomstraktene. Foto: TV 2

– Vondt i hjertet

Selv om Isabel er kritisk til at barnevernet ikke hjalp henne før hun selv satt seg på trappen deres, sier hun at moren burde takke barnevernet fordi de tross alt hjalp henne komme vekk fra volden.

– Jeg forstår, men det gjør vondt enda. Jeg har sår i hjertet mitt, sier Isabels mor i serien, og forklarer det var vanskelig da barna ble tatt fra henne.

Isabel kom til en fosterfamilie hun snakker varmt om, som hun elsket og som elsket henne tilbake. Raad understreker at moren var en god forelder, men at hun ikke klarte å beskytte henne fra de voldelige personene.

Som voksen har Raad fått kontakt med moren igjen, og de har nå et godt forhold. Hun skjønner mer av hvor vanskelig det var for moren å stå i mot de mannlige familiemedlemmene.

– Damer er lavere i rang i vår kultur, så når du prøvde å stå opp mot de, så ble jo du banka mer. Jo eldre jeg blir, jo mer forståelse har jeg for hele situasjonen.

GODE MINNER: De tre fikk også gjenopplevd noen fine minner, her ved Isabel og Shehed Jasmines barneskole. Foto: TV 2

– Viktig stemme

Instituttleder ved Universitet sier foredraget til Raad ble utsatt på grunn av koronapandemien.

– Hvor viktig er det at tidligere barnevernsbarn forteller deres historier, slik som Raad?

– Historie og levd liv forteller virkeligheten vi utdanner til. Utdannelsen til barnevernspedagog eller sosionom/sosialt arbeid er relasjonsutdanninger med nærhet til livet. Historier og ulike møtepunkt med tidligere barnehjemsbarn bidrar til bevisst metodisk refleksjon over tema som «Barns beste».

Direktøren for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Mari Trommald, er glad for at Isabel deler historien sin.

– Enkelterfaringer er alltid nyttig å lytte til. Brukerstemmene er alltid viktig, men det betyr ikke at disse er representative for hele barnevernet, sier hun til TV 2.

Hun understreker at hun ikke kjenner den konkrete saken og uttaler seg på generelt grunnlag.

